Melone o lime? Arriva in Italia Limelon, il nuovo melone con il gusto del lime

Ha le sembianze di un melone con la buccia verde e le sfumature gialle ma ha il gusto fresco e acido come quello del lime. È il nuovo limelon, l'ultima varietà di melone (ibrido) che ha appena fatto il suo debutto sul mercato italiano. Lo riporta il sito ItaliaFruitNews, attraverso le parole della commerciale Camilla Chicconi dell'azienda agricola Don Camillo di Reggio Emilia.

Limelon, sbarca in Italia il nuovo melone che ha il gusto del lime"Abbiamo sempre sostenuto la ricerca e l'innovazione – dichiara Chicconi – e Limelon è stata fin da subito la novità che cercavamo. Siamo partiti lo scorso anno con un primo test produttivo e commerciale con pochi ettari per testare le piante in campagna, la loro resistenza e la loro produttività. Inoltre, volevamo mostrare il prodotto sul mercato e vedere l'interesse che avrebbe potuto suscitare. Abbiamo ricevuto ottimi riscontri in campagna e, soprattutto, un'elevata richiesta da parte del mercato. Questo ci ha portato a voler incrementare gli ettari per il 2023 e credere, quindi, in questo nuovo progetto".