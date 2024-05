Meatball Family, due nuove aperture per le 'polpette' di Diego Abantuono. Quanti vip all'Opening Party (foto)

Meatball Family, due nuove aperture per le 'polpette' di Diego Abantuono

Meatball Family, il primo format dedicato alle polpette dell’attore e showman Diego Abatantuono continua la sua crescita con due nuove aperture, una nel capoluogo lombardo e la seconda nella provincia milanese. Il numero di insegne della famiglia delle polpette arriva a quota sette e consolida così la sua presenza nel territorio lombardo. Un traguardo importante che Diego Abatantuono ha voluto festeggiare insieme ad amici e famiglia con un party inaugurale tenutosi lo scorso 7 maggio in uno dei due nuovi ristoranti della catena, nella centralissima Piazza Cinque Giornate.

Meatball Family, Opening Party nel nuovo ristorante in Cinque Giornate riunisce numerosi vip e volti noti del mondo dello spettacolo

Tra i partecipanti si sono distinti numerosi vip e volti noti del mondo dello spettacolo tra comici, cantanti, attori e presentatori: Alessandro Besentini, Claudio Lauretta, Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Scintilla, Roberto Lipari, Francesco Sarcina, Jerry Calà e Mago Forest sono state alcune delle personalità presenti al memorabile evento.

“Queste nuove aperture rappresentano non solo la crescita continua di Meatball Family e del brand, ma è anche l'affermazione del nostro amore per le polpette e la convivialità all'italiana. Siamo entusiasti di portare la nostra passione in più angoli di Milano e di aver condiviso questo momento con amici e famigliari in un'atmosfera gioiosa e accogliente.” Commenta Diego Abatantuono





Milano diventa il regno delle polpetteLe due nuove insegne di Meatball Family sono caratterizzate da uno stile industriale newyorkese che richiama l'anima di tutti i locali della catena. Il ristorante situato in Cinque Giornate, su viale Regina Margherita, si sviluppa in due sale separate da due archi e ha un totale di 52 posti a sedere.

Nella prima sala, l’attenzione viene immediatamente catturata dalla cucina a vista e dalla bottiglieria, collocata all'interno di due nicchie. Nella seconda sala, uno specchio alto fino al soffitto con la scritta a LED "Meatball Family" domina l'ambiente, creando un'atmosfera unica e accogliente.Il secondo locale si trova a Peschiera Borromeo, all'interno della food court del centro commerciale Galleria Borromea e conta 68 posti a sedere. Lo spazio viene caratterizzato da un’alta bottiglieria, specchi, luci a LED e divanetti rossi.

The Meatball Family: “la famiglia delle polpette”

The Meatball Family è un “fast casual restaurant” tradotto in “La famiglia delle polpette”, nasce dalla coniugazione “all’americana” di uno dei concetti più importanti dell’italianità in cucina: la famiglia che si raduna attorno alla tavola è infatti l’ambiente in cui nascono alcune delle più importanti ricette della nostra tradizione. Dal 2013 più di 5 milioni di polpette e oltre 400mila clienti: questi i numeri del primo format italiano dedicato alle polpette, nato in via Vigevano a Milano da un’idea di Diego Abatantuono. Negli anni Meatball Family ottiene un grande successo tanto da ampliarsi con nuovi locali nel capoluogo milanese: dopo 3 anni dall’apertura del primo punto vendita, nel 2016 apre in Stazione Centrale e l’anno successivo nel centro commerciale City Life Shopping Center. Nel 2020 approda nella capitale, con l'apertura nel centro commerciale Roma Maximo Shopping Center e nel 2021 nel centro commerciale Roma Est. Alla fine del 2021 viene realizzato un riassetto della compagine societaria e accanto al fondatore Diego Abatantuono entrano il figlio Matteo, l’imprenditore Stefano Moccagatta, Nadir Malagò, nel 2023 entra a far parte del gruppo anche la società food retail, al fine di dare ancora più solidità allo sviluppo della catena. Nella prima metà del 2024 la catena si consolida con due nuove aperture meneghine, arrivando quindi a 7 ristoranti.





Meatball Family, non solo polpette: il menù punta sulla diversificazione dell’offerta

The Meatball Family cavalca l’onda dei food trend più indiscussi con un menù diversificato, con prodotti di alta qualità e a un prezzo accessibile. L’Hamburger, in 5 diverse varianti golosissime tra cui anche il Miracle Burger con Beyond Meat. Poi l’inedita Pizza alla pala dall’impasto leggero e croccante, grazie alla lievitazione naturale di 36 ore e in 6 ricette diverse come la Pizza Meatball con polpette a scelta tra manzo, pesce, verdure o ceci. E infine la Meat Bowls: ispirata al celebre piatto hawaiano, una bowl di riso, avocado, pomodorini, edamame e cavolo rosso con polpettine a scelta tra manzo, pesce, pollo, verdure e ceci. Ricette ricercate anche per le polpette più tradizionali con una scelta di ingredienti e materie prime sempre di altissima qualità come la Fassona Piemontese per le più classiche. Nei menù Meatball family si trovano da sempre polpette per tutti i gusti, piatti leggeri, di carne, vegani e vegetariani. Il best seller del locale sono gli Spaghetti Meatball, disponibile anche in versione tegame XXL, da oltre mezzo chilo di spaghetti con le polpette, rigorosamente a scelta.Alla base dell’offerta c’è uno studio approfondito di tutti i piatti: il locale in via Vigevano a Milano è il “quartier generale” nel quale vengono provate le nuove ricette e tutte le nuove idee, che vengono declinate e riproposte poi in tutti gli altri punti vendita.