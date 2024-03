Mercurio nel pesce spada, ritirato dai supermercati: ecco quali lotti

Presenza di mercurio superiore ai limiti di legge: il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di due lotti di pesce spada in tranci irregolari commercializzati dall'azienda D.I.MAR, srl e prodotti da Congelados Maravilla con sede a Puerto pesquero de lonja grandes peces y bajura, Ofic.15, 36202 Vigo, Pontevedra, Spagna. Le trance del pesce spada in questione sono vendute sfuse.

I lotti oggetto del ritiro sono 23505-4237/lotto interno 23099777 e 23508-4237/lotto interno 23099937, con data di scadenza 1 giugno 2026. In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto sopra indicati e restituirlo al punto venduta d’acquisto.

Nella avvertenze si legge che "qualora aveste acquistato il prodotto sopra riportato avente il lotto 23099777 – 23099937 siete pregati di riportarlo in negozio".