Mr Charlie's, il fast food vegano lancia la sfida a McDonald's

Mr Charlie's è il fast food vegano che lancia la sfida a McDonald's con una certa ironia nei confronti del rivale

Mr Charlie's è considerato più o meno unanimamente il McDonald's vegano, ache per una certa somiglianza tra i loro loghi e scelta di colori. Non è un caso che il suo simbolo sia un sorriso capovolto. "Trattiamo tematiche serie in maniera non seriosa. Vogliamo divertirci e offrire scelte più sostenibili, supportando chi è pronto ad avere una seconda chance nella vita”, afferma l'azienda che fa anche beneficienza come nel caso della collaborazione con Dream Center, organizzazione che aiuta senza tetto ed ex detenuti a trovare lavoro.

Il fast food aperto a Los Angeles nel 2022 propone hamburger, patatine e nuggets realizzate solo con prodotti vegetali e a basso prezzo. Mr Charlie's è diventato virale su TikTok proprio per la sua proposte come il Frowny Meal, l'omologo dell'Happy Meal con hamburger vegano, patatine, nuggets e bevanda a 15 dollari.

Il fast food vegano nasce da un'idea di Charlie Kim, che desiderava proporre una una rivisitazione del tipico junk food americano ma senza l'utilizzo di prodotti di origini animali. La carne, ad esempio, viene fornita da Impossibile Meat. Dopo la prima sede di Los Angeles ne ha aperta una seconda a San Francisco, proprio davanti a McDonald's, e il piano è quello di conquistare la California per espandersi anche in altri Stati.

MrCharlie's progetta infatti di aprire un punto vendita a Sidney, in Australia, descritta dall'aziendacome "fresca e vibrante, dal cuore puro e gentile". Il locale si stabilità nel sobborgo di Redfern con l'obiettivo di "cambiare le cose, per questo iniziamo aiutando le comunità indigene".