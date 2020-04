Mysocialrecipe, dalla Sardegna la vincitrice del contest "Ilbuonodisrareacasa"

La sarda Elisabetta Lebiù si aggiudica con “Pappillons”, la community di MySocialRecipe. Si tratta del contest tutto social “Il Buono di stare a casa”, che ha visto partecipare da tutta Italia appassionati, gourmet e cuochi per lanciare un messaggio di positività, e far circolare cose belle e buone, attraverso una ricetta di tradizione che ci si tramanda a casa da anni o una che è stata inventata da questa generazione e ora è diventata una nuova tradizione.

“Questo piatto nasce in un momento molto particolare in cui il mondo ha bisogno di positività da parte di tutti - spiega Elisabetta Lebiù- e ho voluto realizzare con alimenti poveri un piatto che rappresentasse la rinascita, una farfalla pronta a una nuova vita per spiccare il volo in un nuovo cielo limpido e azzurro”. E così la Lebiù, esperta di pasta fresca artigianale, autrice del libro “La pasta fresca New Style, tradizione ed innovazione” e del blog l’Arte della pasta fresca New Style, realizza un altro sogno e vedrà pubblicata la sua ricetta su riviste di settore e giornali online.

Soddisfazioni non solo per la prima classificata, ma anche per gli altri partecipanti, che hanno dato vita a ricette originali e sfiziose, tutte da provare in questo periodo di isolamento forzato.

“Siamo contenti di poter coinvolgere la nostra community in un momento come questo, in cui si fa fatica a distrarsi, afferma Francesca Marino, nutrizionista e ceo della piattaforma. Ideare un piatto originale, proporlo in una sana competizione, ed avere l’opportunità di essere protagonista per un giorno su giornali e siti di settore, penso che possa essere una buona opportunità per tutti gli appassionati di food”.

Ecco le dieci ricette più amate dal popolo del web (in ordine alfabetico): Gennaro Balestrieri - Pacchero di Gragnano ripieno di salsiccia e friarielli su fonduta di provolone del monaco Rita Del Castillo - Sfincia di San Giuseppe in versione salata Rosa Del Gaudo - Pastiera Napoletana Shamira Gatta - Cannoli salati con mousse di mortadella e granella di pistacchi Jasmine Lamboglia - Ciambelle di patate Elisabetta Lebiù - Pappilons Anna Rita Mongillo -Torta di crema e amarena Pietro Perricone - Trancio di salmone cotto al vapore con julienne di zucchine genovesi profumate al lime e sfera alla menta Marialaura Rolando - Arancini Sciuè Sciuè, Lorenza Verrillo - Ossobuco di marchigiana in umido.

Le ricette saranno pubblicate su Cucina a Sud e Italia a Tavola, mediapartner del contest assieme a Luciano Pignataro Wineblog