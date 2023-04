Napoli scudetto, la festa da Carmelina a Milano

Se il Napoli vince lo scudetto? Pasta fagioli e cozze per tutti da Carmelina

Da Carmelina trattoria di costiera domenica, appuntamento per festeggiare in caso di vittoria dello scudetto: pasta e fagioli per tutti dalle 18 alle 20

Nanni Arbellini fondatore di Carmelina, commenta “Lo scudetto si festeggia anche qui! Forza ragazzi”

Da Carmelina c’è sempre la famiglia, fatta dal personale di sala, dagli chef, dagli store manager, da chi lavora dietro le quinte per offrire tutti i giorni un servizio che trasmetta le stesse emozioni di cui ci nutriamo. Carmelina è prima di tutto un sogno il sogno di chi ha deciso di creare un angolo di Costiera in città, certo, ma anche di chi tutti i giorni si siede a tavola per lasciare fuori tutto il resto e portare con sé solo la voglia di stare bene.

Carmelina ti porta in Costiera e lo fa trasportandoti lì attraverso i 5 sensi. La vista del locale nella sua interezza e nei singoli dettagli, i profumi e i sapori della cucina, il suono della musica e delle risate della gente: tutti dettagli che portano gli ospiti a pranzo sotto l’ombra di un limoneto o a cena a ridosso di una scogliera.

Festa Scudetto domenica 30 aprile 2023 a Carmelina Cadore