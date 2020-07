Nasce una nuova piattaforma sulla comunicazione per la ristorazione in Toscana

Nasce il progetto Italy at Home realizzato grazie alla joint venture di tre aziende – Allyou.srl, Sirio Risorse Umane di Prato e D-Side Studio di Pistoia - con lo scopo di mettere al servizio di ristoratori e negozi di eccellenze gastronomiche la propria professionalità per mettere in risalto la propria attività con una corretta comunicazione.

Oggi più che mai è importante evidenziare le eccellenze gastronomiche sia attraverso i social che su internet La formazione include anche il corretto uso dei social per una comunicazione efficace in modo da raggiungere il maggior numero di utenti informandoli delle potenzialità e della comodità della piattaforma Italy to Home. Il progetto è inoltre in partnership con la web radio White Radio grazie alla quale i soggetti aderenti potranno partecipare alla trasmissione “Il Boss della Radio”. La piattaforma consente di mostrare, cliccando su “Eccellenze” quali siano i piatti signature di ristoranti e pizzerie che aderiscono a Italy to Home e le eccellenze dei negozi di gastronomia in modo da incuriosire e indirizzare il cliente. Spazio naturalmente anche alla possibilità di prenotare un tavolo, di effettuare delivery o take away oppure il servizio di spesa a domicilio. Questo progetto indirizzato ai locali di eccellenza, siano essi ristoranti, trattorie, pizzerie o gastronomie, è partito ai primi di giugno e sta diventando una realtà importante nelle province di Prato, Pistoia e Firenze. Da allora di strada ne è stata fatta grazie all’aumento delle adesioni di coloro che vedono in questa piattaforma un mezzo per gestire e migliorare la propria attività. Trai locali hanno già aderito c’è la Trattoria Da Burde e Salsamenteria Sapori di Sicilia a Firenze, il ristorante pizzeria Antichi Sapori e la gastronomia Sapori di Toscanaa Prato, il ristorante Il Circo della Luna a Vernio, Un ristorante a Modino a Oste Montemurlo, la pizzeria Bottega del Lievito, Rosso Veneziano Gastronomia e Bang Fusion Bar Pasticceria a Pistoia. A questi si aggiungono i locali del Gruppo Saida: le pasticcerie a Firenze, Prato e Figline Valdarno e l’Antico Cafedu Globe by Pasticceria Saida a Pistoia. L’obiettivo è di coprire entro l’anno tutta la Toscana.Cosa che già sta accadendo grazie all’Agriturismo La Vallata di Lajatico in provincia di Pisa che ha appena aderito al progetto.