Nestlé e Cargill trasformano i gusci di cacao in fertilizzanti

Nestlé Regno Unito & Irlanda e Cargill, insieme all’azienda CCm Technologies, specializzata nella realizzazione di pellet e polveri dagli scarti alimentari, stanno per iniziare una fase sperimentale sull’utilizzo dei gusci delle fave di cacao come fertilizzanti. Lo riporta il Fatto Alimentare.

Che spiega: "Secondo stime recenti, i fertilizzanti tradizionali sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra, oltre che della produzione e del consumo di enormi quantità di sostanze chimiche. È necessario quindi ridurre, e non di poco, questo tipo di emissioni con pratiche tecnologicamente avanzate e con il ricorso a fonti di nutrienti diverse".

"Tra queste, i gusci di cacao sono ottimi candidati, come hanno dimostrato numerosi studi che, negli ultimi anni, ne hanno indagato le potenzialità come additivi alimentari per prodotti destinati alle persone o agli animali, biocarburanti e, appunto, fertilizzanti sostenibili - sottolinea il Fatto Alimentare - Da qui l’idea di verificare se quelli prodotti dai due colossi Nestlé e Cargill potessero entrare a far parte di un ciclo di produzione di fertilizzanti in pellet".