Non solo junk food, anche i cereali favoriscono l'infarto: lo studio choc

Non solo junk food, anche i cereali e le barrette dietetiche favoriscono l'infarto: lo studio choc che allarma l'Occidente

Gli alimenti ultra processati aumentano significativamente il rischio di ipertensione, malattie cardiache, infarti e ictus, secondo due studi - uno dell'Università di Sydney e l'altro della Quarta Università di Medicina Militare in Cina - che secondo un esperto dovrebbero servire da campanello d’allarme per i governi di tutto il mondo. A sollevare il problema dell'imperversare di questo regime alimentare in Occidente sono stati i relatori del meeting annuale della Società Europea di Cardiologia, tenutosi ad Amsterdam in questi giorni, che hanno dimostrato, attraverso le due ricerche, l'elevata incidenza di questi alimenti nelle malattie cardiovascolari e negli ictus. Lo riporta il noto quotidiano britannico The Guardian.

Quando si parla di prodotti altamente trasformati si pensa subito al cibo spazzatura, il cosiddetto junk food, ovviamente artificiale e ricco di sale, grassi e zucchero, ma c'è di più. Spesso questi cibi si presentano sotto forme rassicuranti di zuppe, muesli o yogurt. “Quasi ogni alimento che sulla confezione riporta un’indicazione sulla salute è un cibo ultra-processato”, osserva Chris van Tulleken (medico, scienziato e giornalista che ha lavorato sulle malattie infettive). Non solo quindi bevande gassate, piatti pronti e cibi da fast food, ma anche cereali arricchiti di vitamine e barrette proteiche a basso contenuto di grassi, pesce e carne in scatola, alimenti a lungo sostenuti come alternative più sane. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ben oltre la metà della dieta media è ora costituita da alimenti ultra processati. Per alcuni, soprattutto per le persone più giovani, più povere o provenienti da aree svantaggiate, i regimi alimentari comprendono fino all’80% di questi prodotti.