Pasqua 2024, colomba pere e cioccolato e col Vin Recioto DOCG

Presentate le nuovissime Uova e le Colombe artigianali per la Pasqua 2024 da parte della storica pasticceria di San Giovanni Lupatoto (Verona).

Pasqua 2024, Uova con due novità

La nuova lista prevede due novità riguardanti le uova di cioccolato, grazie a due prodotti inediti. Il primo è il Simpatico cagnolino di cioccolato al latte (equatoriale lactée) o cioccolato fondente (equatoriale noire) Valrhona, con decorazioni in pasta di zucchero. Un uovo adatto a grandi e piccoli, con la forma canina che ricorda il personaggio di Scooby-Doo. Disponibilità sia nella misura media (19 cm di altezza, 10 cm di larghezza) sia nella misura piccola (16 cm di altezza, 8 cm di larghezza). Prezzo 20 euro misura piccola, 30 euro misura media

Il secondo prodotto è l’Uovo di Pasqua marmorizzato cioccolato fondente (equatoriale noise) e cioccolato bianco (opalys) Valrhona, con fiocco (giallo, arancione o azzurro) di pasta di zucchero. Il dolce è disponibile sia nel formato medio (19 x10 cm) sia nel formato grande (21 cm di altezza, 11 cm di larghezza). Prezzo 30 euro misura media, 40 euro misura grande

Pasqua 2024, Colombe





Il maestro Daniele Lorenzetti ha proposto inoltre un’offerta ad hoc per i tipici lievitati pasquali, qui realizzati rigorosamente con lievito madre e materia prime di qualità, senza conservanti, emulsionanti e coloranti per garantire la digeribilità e la naturalezza del prodotto. Il primo dolce è la colomba artigianale al Vin Recioto DOCG, preparata con farina di grano tenero 00, burro, uvetta, recioto della Valpolicella (tipico vino veronese), acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, miele Thun della Val di Non, mandorle, pinoli, nocciole, cacao, farina di granoturco. Nonostante la presenza del Recioto, la colomba non è alcolica, poiché il vino viene ristretto grazie alla lavorazione a bassa temperatura in sottovuoto, formando così una glassa che, utilizzata al posto del miele, permette di non inserire zuccheri aggiunti. Prezzo per 1 Kg 42 euro

La seconda colomba presentata è la versione Pere e cioccolato, un dolce ricoperto da una golosa glassatura di cioccolato bianco arricchita da cubetti di pera e gocce di cioccolato fondente. L’impasto è realizzato con farina di grano tenero 00, burro, pere, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, miele Thun della Val di Non, massa cacao, latte in polvere, burro di cacao, lecitina di soia, cacao. Una colomba soffice nell’interno e fragrante nell’involucro di cioccolato per una duplice consistenza. Prezzo per 1 Kg 42 euro

Segue la colomba artigianale alla Gianduia, un lievitato in cui il morbido impasto a base di grano tenero 00, burro, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, nocciole Piemonte, miele Thun della Val di Non, massa cacao, burro di cacao, lecitina di soia, cacao incontra l’avvolgente sapore del cioccolato fondente e della nocciola IGP. Una colomba dai profumi e dagli aromi accesi e ben riconoscibili. Prezzo per 1 Kg 42 euro

Il quarto prodotto presentato è la Colomba integrale alle albicocche. Un dolce preparato sapientemente con farina integrale macinata a pietra e zucchero moscovado (ricco di sali minerali e vitamine), a cui sono aggiunte le albicocche semi candite. L’impasto è molto leggero visto il basso indice glicemico, per un fine pasto all’insegna del benessere. Prezzo per 1 kg 42 euro In alternativa alle versioni presentate, resta sempre disponibile il grande classico: la tradizionale colomba artigianale, realizzata con farina di grano tenero 00, burro, arancio, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, miele Thundella Val di Non, mandorle, pinoli, nocciole, cacao. All’interno del dolce sono presenti canditi d’arancia macinati, per incontrare più facilmente il gusto di tutti. Prezzo per 1 kg 42 euro

Pasticceria Lorenzetti

Fondata nel 1970 da Renzo Lorenzetti, pasticceria Lorenzetti è tra le più rinomate pasticcerie del veronese a San Giovanni Lupatoto. Oggi guidata da Daniele Lorenzetti, la pasticceria ha fatto della tradizione e della genuinità dei prodotti il suo cavallo di battaglia. A Daniele Lorenzetti si deve l’invenzione de l'Agostin, lievitato che vende tutto l'anno con un dolce profumo di limone (disponibile anche nella sua versione integrale).