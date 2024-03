Pasqua 2024 colombe made in Sicilia con pistacchio DOP di Bronte e poi...

Pasqua 2024 colombe made in Sicilia con pistacchio DOP di Bronte e...

Per la Pasqua 2024, la pasticceria brontese Vincente Delicacies propone 3 nuove colombe artigianali realizzate con ingredienti del territorio siciliano, dalle bacche di vaniglia al pistacchio DOP di Bronte, dalla frutta secca a quella fresca, dal cioccolato ai canditi.

Il primo lievitato è la colomba artigianale ai 3 cioccolati con gocce di cioccolato fondente 70%, cioccolato al latte 36% e cioccolato bianco, ricoperta di finissimo cioccolato bianco e sfere di cioccolato. Un dolce che esalta il frutto del cacao in tutte le sue forme che si incontra con un morbidissimo impasto in un tripudio di piacere che conquista il palato fin dal primo morso.

La seconda proposta targata Vincente è rappresentata dalla colomba artigianale al gusto pesca, cioccolato extra fondente 70% e pistacchio di Sicilia. Un dolce unico dal sapore raffinato e avvolgente, in cui la delicatezza della frutta è catturata nel morbido impasto con lievito madre. Il cioccolato extra fondente e la glassatura di zuccherini e pistacchi fanno da contrasto, per un sapore che è il connubio perfetto di mondi differenti. L’incarto caratterizzato da colori e motivi della tradizione siciliana richiama il gusto di un’isola da assaporare in ogni morso.

La terza referenza della pasticceria siciliana è l’innovativa colomba artigianale chic pandorata ricoperta di finissimo cioccolato bianco e granella di pistacchio verde di Bronte DOP, farcita con crema al pistacchio verde di Bronte DOP. Un dolce che esalta il frutto di Bronte in tutte le sue sfaccettature, dalla versione più croccante a quella più cremosa della farcia. Il rivestimento di cioccolato bianco avvolge l’impasto in un dolce involucro in grado di deliziare ogni palato, per un gusto tutto siciliano. Possibile l’acquisto del prodotto nella scatola regalo. Tutte le referenze Vincente sono disponibili sul sito ufficiale.

Vincente

Un laboratorio di pasticceria artigianale situato a Bronte, la patria del pistacchio DOP, accuratamente raccolto e selezionato per realizzare prodotti di altissima qualità.Vincente si caratterizza per la combinazione tra artigianalità e rispetto sia nei confronti delle ricette della tradizione sia per la propria terra: la Sicilia.

La bontà di ogni prodotto è contenuta all’interno di packaging raffinati ed efficienti, mantenendo il richiamo a quella che ieri era solo una piccola bottega, ma che oggi è una solida realtà. Un’azienda che da lavoro fino a 100 donne brontesi nei periodi di alta produzione, per una percentuale di dipendenti al femminile che raggiunge l’80% totale.

L’attenzione per i prodotti della Sicilia si tramuta in un più ampio progetto di cura del territorio, reso possibile grazie all’utilizzo del fotovoltaico e di energie rinnovabili, così da ridurre al minimo le emissioni e l’impatto ambientale sulla meravigliosa terra sicula.