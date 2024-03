Pasqua 2024, uova e colombe al pistacchio made in Sicilia

Scegliendo l'artigianalità, Tomarchio si impegna a offrire ai propri clienti il gusto unico e inconfondibile delle Colombe Tomarchio. Nei laboratori, l'impasto viene preparato con cura solo tre settimane prima della festività, garantendo freschezza e qualità senza compromessi, dove il gusto delle materie prime scelte ne esalta il sapore autentico, senza impiego di aromi artificiali.

La colomba artigianale Tomarchio rappresenta un perfetto equilibrio di ingredienti semplici e genuini, lavorati con passione ed estrema cura. L'impasto morbido, fragrante e alveolato è sottoposto a una lievitazione lenta che supera le 30 ore, esaltando la genuinità di tutti gli ingredienti. La mandorla protagonista della croccante copertura delle colombe è rigorosamente siciliana, aggiungendo un tocco di autenticità e bontà. Anche il pistacchio della copertura, e della crema spalmabile in vasetto, è made in Sicily.





Accanto alla versione classica con i canditi, la storica pasticceria catanese propone tre varianti di colomba artigianale:

La prima: soffice, gustosa e senza canditi.

Colomba senza canditi 680g, prezzo 28,00 euro.

Colomba senza canditi 2kg, prezzo 60,00 euro.

La seconda: golosa e ricoperta di cioccolato al pistacchio, pistacchi interi e granella di zucchero, accompagnata da una crema spalmabile di pistacchio siciliano tostato.

Colomba al pistacchio 880g (680g colomba + 200g crema al pistacchio), prezzo 38,00 euro.

Colomba al pistacchio 2kg, prezzo 82,00 euro.

La terza: è la variante al cioccolato, con cubetti di cioccolato e una copertura di cioccolato al latte e nocciole, per i palati più golosi.

Colomba al cioccolato 750g, prezzo 28,00 euro.

Colomba al cioccolato 2kg, prezzo 60,00 euro

Inoltre, anche quest'anno sono state presentate le esclusive uova di cioccolato artigianali, realizzate con finissimo cioccolato belga di alta qualità e arricchite con mandorle e pistacchi rigorosamente siciliani. La golosità incontra la freschezza e il profumo della frutta: mango, albicocca e fragoline rendono unica l’esperienza di gusto. Ogni uovo è una vera opera d'arte, decorata a mano con cura e passione per offrire un regalo pasquale unico e indimenticabile.

Sia le uova che le colombe sono disponibili nei punti vendita fisici situati a Misterbianco (CT), Aci S.Antonio (CT), Gravina di Catania (CT) e Catania, e anche nello store online tomarchio.eu, offrendo la possibilità di gustare l'autenticità e l'eccellenza della pasticceria siciliana, ovunque siano in nostri clienti.

Tomarchio

La pasticceria siciliana Tomarchio, nata come azienda di frutta secca negli anni Cinquanta, ha raggiunto la fama con la Tortina Tomarchio negli anni '60, mantenendo una tradizione di genuinità e rispetto per le materie prime siciliane. Oggi offre una varietà di dolci, seguendo rigorose regole etiche e puntando sulla trasparenza nella produzione. Il laboratorio dei sapori combina maestria artigianale con tecnologia, mantenendo macchinari tradizionali e abbracciando innovazioni. Tomarchio adotta pratiche sostenibili, come l'energia solare e la gestione ecologica delle acque di lavorazione, con un sistema "just in time" per ridurre gli sprechi. La dedizione all'igiene e ai controlli di qualità riflette l'impegno aziendale, che cresce mantenendo saldi legami con il passato attraverso macchinari tradizionali e ingredienti siciliani. Tomarchio emerge come esempio di eccellenza dolciaria, con un occhio attento alla sostenibilità e alle sue radici storiche.