Pasta, glifosato dannoso in quasi tutte le marche. Se ne salva solo una (e la compriamo tutti)

Pasta, glifosato dannoso in quasi tutte le marche

L'interesse per la sicurezza alimentare è sempre più focalizzato sulla presenza di pesticidi nei cibi che consumiamo quotidianamente, inclusa la pasta. La pasta biologica, prodotta senza l'uso di pesticidi o sostanze chimiche dannose, offre una soluzione sicura sia per la salute umana che per l'ambiente.

Tuttavia, il costo più elevato della pasta biologica rende difficile per molte famiglie accedervi, spingendole a optare per alternative più economiche ma potenzialmente contaminate da residui di pesticidi.

In Italia, dove la pasta è un alimento fondamentale consumato in grandi quantità, è cruciale sapere quali marchi non contengono glifosato. La rivista svizzera K-Tipp ha condotto uno studio su 18 marchi di pasta venduti in Italia e altri paesi europei. Tra questi, 13 utilizzavano grano duro e 5 grano da agricoltura biologica. L'obiettivo era identificare la presenza di glifosato, un pesticida ampiamente usato ma soggetto a limiti legali.

I risultati hanno mostrato che la pasta Barilla, prodotta con grano duro e integrale, era l'unico marchio non biologico privo di tracce di pesticidi. In particolare, gli spaghettoni e le penne rigate integrali di Barilla non presentavano residui di pesticidi, rendendoli tra le scelte più sicure disponibili sul mercato. Inoltre, questi prodotti erano privi di Pirimifos, un insetticida altamente tossico.

Questi risultati enfatizzano l'importanza dei controlli periodici da parte delle autorità per garantire che i prodotti sul mercato rispettino i limiti di sicurezza, proteggendo così la salute dei consumatori.