Pesto Biffi, richiamato il lotto per la possibile presenza di allergeni

Pesto, ritirato un lotto Biffi del condimento 100% vegetale per la presenza di latte non riportata in etichetta

Un lotto di pesto del marchio Biffi è stato richiamato in via precauzionale dal ministero della Salute e dai supermercati Esselunga e Coop. Pur essendo un "pesto 100% vegetale" è stata riscontrata la possibile presenza di latte non dichiarato in etichetta. In particolare, le confezioni "incriminate" sono le vaschette da 150 grammi con il numero di lotto L30PL3F e la data di scadenza 24/01/2024.

A quanto riporta Il fatto alimentare, Il pesto vegetale oggetto del richiamo è stato prodotto dall’azienda Formec Biffi Spa, nello stabilimento di via Piacenza 20, a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi.

L’azienda raccomanda alle persone allergiche al latte o intolleranti al lattosio di non consumare il pesto con il numero di lotto segnalato. Le consumatrici e i consumatori in possesso delle confezioni interessate possono restituirle al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituite o rimborsate.

Le persone che non sono allergiche al latte o intolleranti al lattosio, invece, possono consumare il prodotto segnalato senza rischi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo e-mail servizioconsumatori@formec.it