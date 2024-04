Più sano, ma non meno buono: ecco il gelato del pilota di Formula 1 Leclerc

Ecco il gelato ipocalorico del pilota di Formula 1 Leclerc

Più proteine e fibre, meno zuccheri e grassi: è la formula del LEC, il nuovo gelato ipocalorico sviluppato da Charles Leclerc, noto pilota di Formula 1, insieme al suo procuratore Nicolas Todt. Questo gelato mira a unire gusto e salute, permettendo di godere senza sensi di colpa. I suoi ideatori, Guido Martinetti e Federico Grom, già noti per aver rivoluzionato il mercato del gelato con il marchio Grom, credono fermamente nella sua innovatività, ma sarà il mercato a giudicare.

Il caso della Coca-Cola Zero dimostra quanto sia difficile conciliare gusto e riduzione calorica senza compromettere la reputazione del prodotto. La Coca Zero, con il suo basso apporto calorico ottenuto sostituendo lo zucchero con edulcoranti artificiali, ha rappresentato una sfida simile.

Analogamente, il gelato LEC cerca di ridurre le calorie fino al 60% rispetto ai suoi concorrenti mantenendo un sapore delizioso. Il lavoro di sviluppo di questo gelato è stato lungo e complesso, con numerosi assaggi alla cieca, inizialmente non sempre riusciti. Tuttavia, l'obiettivo era creare un gelato che fosse accessibile al grande pubblico e che non sacrificasse il gusto tradizionale.

Il LEC utilizza edulcoranti naturali come stevia ed eritritolo al posto dello zucchero e aumenta il contenuto di fibre utilizzando ingredienti vegetali come cicoria e mais. Questo non solo riduce le calorie, ma contribuisce anche alla consistenza cremosa del gelato. Gli ingredienti croccanti e pastosi aggiunti compensano eventuali perdite di sapore. Inoltre, il gelato LEC cerca di evitare la sensazione di freddo eccessivo in bocca, rendendolo più piacevole da consumare. Il prezzo suggerito per questo gelato innovativo è di 4,99 euro per barattolo.