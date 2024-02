Pizza al coccodrillo, la pazza idea di uno cuoco calabrese

BOB Alchimia a Spicchi è una pizzeria calabrese che propone una focaccia di patate relizzata con prodotti locali ma condita con carne di coccodrillo del Sud Africa

Ora che la pizza all'ananas è stata praticamente sdoganata, con il celebre pizzaiolo Gino Sorbillo che la propone nei propri menù, è arrivato un nuovo e bizzarro condimento per il piatto italiano più amato al mondo: il coccodrillo. L'idea è di BOB Alchimia a Spicchi a Montepaone, in provincia di Catanzaro.

Il pizzaiolo Roberto Davanzo ha scelto di utilizzare soprattutto prodotti locali come il pomodoro Migliarese di Soverato o 'nduja di Spilinga, oltre alle farine, ma nel menù a spiccare è la focaccia con carne di coccodrillo del Sud Africa.

"In realtà pure la focaccia con il coccodrillo è legata alla Calabria. - ha raccontato Davanzo a Gambero Rosso - L'idea è nata durante una giornata trascorsa nella Sila dove ho assaggiato per la prima volta la carne di coccodrillo alla brace, il sapore mi ha ricordato quello del pollo e la memoria è balzata ad un pranzo ai Tre Olivi dove ho mangiato un pollo alla cenere con peperone rosso. Così ho pensato di abbinare la focaccia di patate della Sila e zafferano calabrese con il coccodrillo alla cacciatora, una crema di peperoni e vaniglia, e una finta cenere fatta con crusca di grano affumicata e tè nero Lapsang Souchong. È una provocazione, o meglio un divertissement per onorare la curiosità di clienti sempre più aperti alle sperimentazioni".