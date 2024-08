Pizze surgelate piene di sale e grassi, la meno salutare la compriamo tutti. La migliore è inaspettata

Pizza surgelata, tanto sale e grassi e poche fibre: Buitoni ottiene un punteggio medio basso

Un test realizzato dalla rivista svizzera K-Tipp ha analizzato i principali marchi di pizza surgelata e ha scoperto che sebbene questi alimenti siano comodi e veloci da preparare non sonon esattamente salutari. Sono state prese in esame 12 pizze margherita con pomodoro e mozzarella e dalle analisi è emerso che contengono una quantità elevata di sale e grassi ma pochissime fibre.

La "Betty Bossi" di Coop contiene ad esempio 32 grammi di grassi, pari a circa quattro porzioni di burro. La quantità di lipidi giornaliera consigliata per un adulto è di 45-80 grammi. Per quanto riguarda il sale, si parla di 6.7 grammi in media contro i 5 grammi raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. All'opposto, la pizza surgelata analizzata conteneva in media solo 2 grammi di fibre per 100 grammi di prodotto. Non sono state invece rilevate tracce di pesticidi.

Ecco quindi la classifica di K-Tipp sulle migliori pizze surgelate disponibili nella grande distribuzione svizzera: