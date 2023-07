Prezzi alle stelle per meloni e angurie: il caldo favorisce la domanda

Il clima caldo favorisce la vendita della frutta estiva, soprattutto meloni e angurie, per i quali proseguono di pari passo anche i trend positivi in termini di prezzo. In rialzo le quotazioni dell'albicocca in quanto l'offerta appare più contenuta. Per pesche e nettarine situazione stazionaria.

In particolare, secondo le elaborazioni sui dati all’ingrosso rilevati nel mercato all’ingrosso di Roma, appartenente alla Rete Italmercati, l’andamento climatico anomalo che ha coinvolto l'Italia fino alla prima metà di giugno ha condizionato la domanda, la produzione e i prezzi di due prodotti tipicamente estivi e principalmente consumati in questo periodo: il melone e l’anguria.

Infatti, le piogge riversate da maggio alla prima metà di giugno hanno ridotto la produzione e, di conseguenza, la qualità nonché il livello della domanda, rimasto inevitabilmente basso all’inizio di entrambe le campagne e che ha mantenuto bassi anche i prezzi.