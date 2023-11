Prosecco Docg è il re delle bollicine. Il brand batte Champagne e Franciacorta

Una ricerca di Ipsos conferma che il marchio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg è più apprezzato di Champagne, Franciacorta e Trento Doc

A livello di brand il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg è meglio di Champagne, Franciacorta e Trento Doc. Questo è ciò che emerge da una ricerca commissionata all'Ipsos dal Consorzio di tutela del Prosecco superiore. Il prosecco è "in pole position fra i diversi vini spumanti", come ha sottolineato Enzo Risso, direttore scientifico Ipsos, durante la presentazione del Rapporto di distretto 2023 curato dal Cirve.

Il 70% del campione assegna un voto tra 8 e 10 al Conegliano Valdobbiadene "superando tutti gli altri vini, compresi Champagne, Franciacorta e Trento Doc". Il risultato è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto una sensazione di grande qualità (68%), autenticità (64%) e freschezza (59%). Viene inoltre percepito sia come un vino per tutti (58%) ma anche per intenditori (58%) ma soprattutto sostenibile dal punto di vista ambientale (49%).

"Il suo posizionamento - continua Russo- si sta collocando in una parte alta e significativa della gamma di offerta, presentandosi come un'alternativa accessibile e accattivante allo Champagne"-