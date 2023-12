Rischio microbiologico, i supermercati richiamano le uova fresche: attenzione

Uova fresche richiamate

Preoccupazione per i due lotti di uova fresche richiamate da due supermercati. Come scrive Il Fatto Alimentare si trattano di uova di categoria A allevate a terra.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un “rischio microbiologico” non specificato. Le uova interessate sono vendute in confezioni da 6 pezzi. I lotti di produzione coinvolti sono il numero BA 819-1 MR con data di scadenza 12/12/2023 e il numero BA 821-1 MR con scadenza 14/12/2023.

Le uova fresche richiamate sono state prodotte per l’azienda Centrale del Latte di Brescia nel centro di imballaggio di in via dei Riali 4, a Bedizzole, in provincia di Brescia (marchio di identificazione IT 017083) e i supermercati coinvolti sono Coop e Il Gigante

Il provvedimento appare collegato al richiamo di tre lotti di uova della stessa tipologia ma a marchio Fiordovo Tigullio. Entrambi i marchi, infatti, condividono anche il medesimo centro di imballaggio. In questo articolo trovi tutti i dettagli del primo richiamo.

In via precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con le scadenze e i numeri di lotto indicati. I consumatori e le consumatrici eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.