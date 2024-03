Salsa di salmone, allarme Listeria: ecco il lotto incriminato

Richiamato un lotto di salsa al salmone scozzese del marchio Magrini Le Delizie per la presenza di Listeria

Il Ministero della Salute ha confermato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsa al salmone scozzese della linea Cuore di Salsa del marchio Magrini Le Delizie per la possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. La salsa viene venduta in confezioni da 90 grammi con il numero di lotto 054/24 e la data di scadenza 23/05/2024.

Magrini Le Delizie Srl ha prodotto la salsa di nello stabilimento si trova in via Catagnina 4, a Massa, in provincia di Massa e Carrara (marchio di identificazione IT G105G CE). In precedenza, con conferma ilfattoalimentare.it, la stessa azienda aveva già richiamato due lotti salsa di noci, sempre per la presenza di Listeria monocytogenes.

Se avete la salsa di salmone del lotto richiamato in frigorifero vi consigliamo di non consumarlo e restituirla al punto vendita dove avete effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso,