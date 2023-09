Succhi 100% frutta, il nuovo formato. Si beve meglio e le tasche ringraziano

Succhi 100% frutta, la novita del formato maxi convince la Gdo

L’inflazione e il caro prezzi delle materie prime stringono la cinghia del carrello della spesa. Così la grande distribuzione corre ai ripari offrendo prodotti più convenienti ma anche molto salutari. È il caso dei succhi di frutta, che insieme a estratti, smoothie e frullati – contenenti il 100% di frutta - che rendono sempre più variegata e completa la proposta dei reparti ortofrutta delle Gdo. L’unico grosso “però” a scoraggiare i clienti dall’acquisto era il formato monoporzione, piuttosto ridotto, da 250 ml che li faceva risultare dispendiosi in termini di quantità-prezzo.

A risolvere questo deterrente hanno pensato - riporta Italfruit.net - alcune note catene della grande distribuzione. Prima tra tutte la big Alì supermercati, che ha puntato sullo sviluppo di assortimenti con formati più grandi, da 800 ml al litro, che ora sta facendo da apripista per altri brand.

Un esempio lampante è la nuova linea di succhi freschi realizzati solo con frutta e purea a marchio Solevita, di proprietà di Lidl, in formato da 1 litro, proposti come alternativa a quelli da 250 ml che continuano ad essere in commercio. Ci sono diversi gusti disponibili: Arancia, Arancia & Mango, Arancia rossa, Ananas, Pompelmo, Kiwi e Mela, Mix Tropicale e Ribes nero, Mirtilli neri e Cranberries; ovviamente, tutti rigorosamente composti al 100% da frutta. Per questo motivo, una volta aperti, la conservazione in frigorifero dura un paio di giorni, mentre la confezione chiusa si può conservare per qualche settimana.

Dal confronto tra le due proposte di formato – aggiunge Italfruit.net – si rileva che mentre la monoporzione riporta sul pack la funzione d’uso e il contenuto dei nutrienti, in quella da 1 litro queste informazioni lasciano spazio al numero di frutti utilizzati per il contenuto della confezione.

Anche le tasche “guadagnano” dal formato più grande – venduto a 1,99 euro fino a 2,99 - mentre il prezzo delle monoporzioni oscilla tra 1,19 e 1,49 euro, a seconda della tipologia.