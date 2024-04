Succhi di frutta: ecco i migliori, la classifica

Succhi di frutta, ecco i migliori

Il mondo dei succhi di frutta offre una vasta gamma di opzioni, dal succo d'arancia al nettare di albicocca, dal succo di pera a quello di ananas, disponibili in varie forme e marche. Tuttavia, come scrive il sito La tua dieta personalizzata, scegliere consapevolmente tra le molte proposte può essere un compito difficile. Altroconsumo ha svolto uno studio dettagliato su oltre 180 succhi di frutta, valutando non solo il loro sapore, ma anche la composizione nutrizionale e gli ingredienti utilizzati.

Il test, condotto nel dicembre 2023, ha coinvolto prodotti selezionati in 10 catene di supermercati e discount, con i prezzi rilevati nel marzo 2023. A ciascun succo di frutta è stato assegnato un punteggio basato sul Nutri-score, un sistema di etichettatura frontale adottato in Francia e in altri Paesi dell’Unione Europea.

I parametri considerati nel calcolo del punteggio includono la valutazione nutrizionale, basata sul contenuto calorico, di zuccheri, sale, fibre, proteine, ecc., la presenza di additivi, il grado di trasformazione e la dimensione delle porzioni. I risultati ottenuti hanno permesso di classificare i succhi di frutta in cinque fasce di punteggio: Molto Buono, Buono, Accettabile, Scarso e Molto Scarso.

È importante sottolineare che la valutazione di Altroconsumo non rappresenta un giudizio assoluto sulle proprietà salutistiche dei prodotti, né mira a promuoverne o vietarne il consumo. Piuttosto, l'obiettivo è quello di aiutare i consumatori a valutare le caratteristiche nutrizionali e compositive degli alimenti per una scelta consapevole.

Risulta interessante notare che, nel complesso, nessun succo di frutta raggiunge la valutazione “molto buono”, con solo una minoranza che riesce a ottenere un punteggio “buono” compreso tra 61 e 66 punti:

ZUEGG SKIPPER MELA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Punteggio: 66

ESSELUNGA NETTARE DI MIRTILLO NERO SELVATICO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Punteggio: 64

COOP MELA, CAROTA E LIMONE SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Punteggio: 62

ZUEGG SKIPPER PESCA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Punteggio: 62

ZUEGG SKIPPER PERA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Punteggio: 62

COOP PESCA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Punteggio: 61

SANTAL DOLCE DI NATURA ACE SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Punteggio: 61