Svizzera, quanto guadagna un cameriere? La cifra è impressionante

Sul lago di Zurigo un cameriere può guadagnare fino a 17mila euro in un mese tramite un sistema simile a un premio di produzione

Si può dire che la Svizzera sia il Paese dei sogni per chi fa il cameriere. Come riporta Gamberorosso.it, nei ristoranti di Michel Péclard e Florian Weber sul lago di Zurigo chi serve ai tavoli è arrivato a guadagnare fino a 16.500 franchi in un mese, ovvero circa 17mila euro, durante il periodo estivo. Come è possibile ottenere una cifra così alta per questo tipo di lavoro?

I due imprenditori svizzeri hanno 16 locali e hanno risconosciuto ai dipendenti degli stipendi "indicizzati" in base al volume d'affari di ogni sede. Si tratta sostanzialmente di un premio di produzione. Dato il successo dei ristoranti i camerieri sono riusciti a intascarsi dal 7 all'8% del totale dell'incasso mensile, al netto dell'IVA.

Le cifre messe in tasca dai camerieri che lavorano per Péclard e Weber sono eccezionali ma la norma in Svizzera è comunque molto più alta rispetto ai loro colleghi italiani. “Parliamo di stipendi che vanno dagli 8.000 ai 12.000 franchi al mese, a fronte dello stipendio minimo, garantito contrattualmente, che ammonterebbe a 3.750 franchi” ha dichiarato Péclard a un settimanale zurighese - Questo modello porta i dipendenti a lavorare come se l’azienda non appartenesse a noi ma appartenesse a loro".