Tonitto innova il Sorbetto 2021: ecco i nuovi gusti spritz, monjito e chinotto

I mesi caldi si avvicinano ed anche per il 2021 Tonitto 1939 punta sull’innovazione attraverso il proprio dipartimento di Ricerca & Sviluppo. L’azienda ligure rinnova la propria gamma di sorbetti con i Sorbetti Limited Edition nelle tre varianti analcoliche, che rispecchiano i tipici gusti dell’aperitivo e realizzate con una tecnologia che lascia intatto il tocco di artigianalità e unicità del prodotto: Sorbetto allo Spritz (con prosecco Doc, Aperol e arancia rossa di Sicilia), Sorbetto al Chinotto e Sorbetto Limone e Menta che ricorda la tipicità del mojito.

Sono poi stati gli stessi consumatori, in collaborazione con i dipendenti assaggiatori, che, attraverso un sondaggio sulla Community Tonitto presente sui social network, hanno co-creato direttamente prima alla scelta e poi alla realizzazione del Sorbetto Limited Edition: in un momento in cui non si riesce a ritrovare la convivialità dell’aperitivo, l’azienda produttrice di gelati e leader n°1 in Italia per il sorbetto ha infatti deciso di portare i classici gusti del pre-cena direttamente a casa, abbracciando anche un tipo di cliente più giovane e attento alle novità del mercato.

Innovazione nel Sorbetto, ma anche negli Stecchi gelato, comodi, già porzionati, dinamici e pratici. Le novità che hanno arricchito la gamma 2021 sono lo Stecco YO-YO realizzato col tipo processo esclusivo greek style e ricoperto con cioccolato e frutta disidratata di alta qualità e lo Stecco Origini prodotto con cioccolato fondente, mango e Passion Fruit dell’Amazzonia al cui interno è presente cacao e zucchero equo solidali di Altromercato, la principale realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia.

"Pur rimanendo fedeli alla nostra tradizione, abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada che sappia conciliare autenticità, innovazione e costante ricerca di materie prima di qualità, venendo incontro ai bisogni e alle domande dei consumatori, stupendoli allo stesso tempo con gusti inusuali", sottolinea Massimiliano Dovo, responsabile della Ricerca e Sviluppo. "La scelta dello spritz come quella del chinotto e del limone e menta per i Sorbetti Limited Edition ricordano quelli dell’aperitivo tanto caro ai più giovani. Il successo della proposta è stato tale che abbiamo deciso di sperimentare nuovi gusti in linea con la richiesta del mercato. Allo stesso tempo l’utilizzo di materie prime ricercate come il mango e il passion fruit dell’Amazzonia per la creazione dello Stecco gelato Origini, o la lavorazione artigianale per il nuovo Stecco YO-YO con yogurt greco, testimoniano il nostro impegno verso una filosofia di crescita e sviluppo di nuovi sapori, particolari e raffinati che sappiano esaltare la qualità e la bontà del nostro lavoro".

Particolare attenzione è stata data anche alla famiglia, intesa anche come singola persona o alla coppia. Per il 2021 ecco la Mini Coppa Famiglia, che a differenza della Coppa Famiglia da 500 g (quest’ultima prodotta con un pack multilingua e pronta a essere distribuita in tutto il mondo) e la Gran Coppa Famiglia da 1000 g è prodotta in un nuovo formato da 250 g, proprio per raggiungere un consumatore differente e mai intercettato prima d’ora. La Mini Coppa Famiglia è disponibile nei gusti: Cioccolato, Cassata, Spagnola, Limone, Panna Cotta.

A completare le novità 2021 ci sono lo Stecco Sorbetto al gusto fresco e genuino dell’arancia rossa di Sicilia, mentre la gamma relativa alla Coppa Famiglia è stata rinnovata con tre nuovi gusti: Cassata, Tiramisù, Vaniglia Gialla.

"I consumi si sono inevitabilmente spostati sul “casa”, anche nei gelati. Siamo inoltre convinti che post Covid, assisteremo a una polarizzazione maggiore e costante dei consumi tra chi sceglie prodotti high level e chi acquista prodotti dal buon rapporto qualità-prezzo. Il nostro impegno resta comunque quello di regalare a tutti un momento di gioia e felicità unico- spiega Luca Dovo, Amministratore Delegato di Tonitto -. Oggi, come ieri, infatti prepariamo il gelato con la stessa cura e passione di sempre concentrandosi su un’alimentazione sana, naturale ed equilibrata. A garanzia di ciò sposiamo la cosiddetta “cleanlabel” che punta a creare senza additivi, aromi e coloranti e con ingredienti naturali. Inoltre la nostra azienda sposa appieno il concetto di sostenibilità utilizzando energia rinnovabile, riducendo gli imballaggi e convertendo il 75% delle confezioni di plastica in plastica riciclata R-Pet o in cartoncino".