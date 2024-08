Tonno in scatola, marche top e flop secondo Altroconsumo: la classifica

Tonno in scatola, un alimento “veloce” da mettere in tavola

Ideale per single e famiglie: il tonno in scatola (o vetro) è un “must” nelle dispense e nelle tavole di quasi tutti gli italiani. Fresco, leggero, pronto da mangiare (non c’è bisogno di accendere i fornelli), che sta bene un po’ con tutto: un piatto di pasta, come secondo con un’insalata o come snack con pane e grissini.

Occhio però a non abusarne: secondo diversi nutrizionisti il tonno scatola andrebbe consumato una o, al massimo, due volte a settimana e non di più. Ma quale marca scegliere nell’ampia offerta che offrono market e supermercati? Altroconsumo ci viene in soccorso, analizzando 30 diversi tipi di tonno in olio d'oliva e extravergine d'oliva, dei quali 19 in lattina e 11 in vetro, scegliendo tra quelli dei principali marchi disponibili nella grande distribuzione. Tra i criteri di valutazione adottati, la verifica dell'olio utilizzato, il contenuto di istamina e azoto, di mercurio, i valori nutrizionali e la data di inscatolamento.

Tonno in scatola, migliori e peggiori: la classifica di Altroconsumo

Per quanto riguarda il tonno in scatola, Rio Mare pescato a canna risulta essere il migliore del test con 74 punti. Ottima qualità anche per Angelo Parodi trancio di tonno (73 punti), As Do Mar trancio intero con (72 punti), Callipo tonno all’olio d’oliva (71 punti), Rio Mare Filodolio Tonno all’olio d’oliva, Carrefour Classic tonno a pinne gialle all’olio di oliva e Consorcio Tonno in olio di oliva (tutti con 70 punti).

E invece per il vetro? Coop Fiofiore filetti di tonno Yellofin si classifica il migliore del test con 72 punti. Risulta di ottima qualità secondo Altroconsumo anche Callipo Filetti di tonno all’olio d’oliva (70 punti) mentre Ondina filetti di tonno in olio d’oliva (Eurospin) viene eletto miglior acquisto.