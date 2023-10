Tutti pazzi per l'infuso alla marijuana: bevanda senza alcol ma c'è il THC

Infuso alla marijuana: disponibile negli USA in due formati (Micro e Low Dose) a partire da 40 dollari

Negli Stati Uniti impazza un infuso prodotto da Nowadays che non contiene alcol ma prevede in piccole dose il principio attivo della cannabis (THC). Lo scrive il sito online di Gamberosso. L'estratto può essere consumato come uno shot o con il ghiaccio e aggiunto a qualsiasi bevanda. Il vantaggio è quello di avere la sensazione di euforia tipica dell'alcol senza i problemi ad esso correlati.

L'infuso non ha né l'odore né il sapore della cannabis ma, come si legge sul sito di Nowadays, "aromi fruttati e una freschezza vivace". La bottiglia da 750 ml è disponibile nelle varianti Micro Dose da 33 mg di THC e Low Dose con 100 mg. Nowadays è disponibile per i maggiori 21 anni in 35 stati degli USA rispettivamente a 40 dollari e 60 dollari.

Nowadays afferma che i primi effetti dell'infuso si avvertono dopo 15-30 minuti e hanno una durata piuttosto breve. Il prodotto poi ha appena 10 calorie ogni 45 ml e 2 g di zuccero. Sarebbero oltre 26mila le bottiglie già vendute.