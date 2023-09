Grecia, gregge di pecore affamate divora oltre 100 kg di cannabis

Gregge di pecore divora un raccolto da oltre 100 kg di cannabis terapeutica

Le disgrazie non vengono mai da sole. In Grecia, dopo i devastanti effetti sulle coltivazioni della “tempesta Daniel”, un agricoltore ha visto il suo campo di cannabis terapeutica venire totalmente divorato da un gregge di pecore affamate.

“Abbiamo avuto le alluvioni, abbiamo perso quasi tutto. E ora questo”, dice l’agricoltore. “La mandria è entrata nella serra e ha mangiato ciò che era rimasto. Non so se ridere o piangere”, spiega evidentemente disperato per l’accaduto.

Questa volta, dunque, a privarlo delle sue coltivazioni non sono stati i nubifragi, ma la fame di un gregge di pecore che pascolava nelle pianure allagate della Tessaglia, nella Grecia centrale. Gli animali si sono poi diretti verso una serra vicino alla città di Almyros.

Anche questa piccola storia spiega la tragedia che si è abbattuta sulla Grecia. La tempesta ha ucciso 15 persone e distrutto ponti, case, scuole e raccolti. Molti gli sfollati e più di 100mila animali sono morti annegati o per fame.