Vino, l’umbra Scacciadiavoli acquista lo champagne Marie Clugny

Vino, l’umbra cantina Scacciadiavoli acquista lo champagne Marie Clugny

Scacciadiavoli, cantina umbra con sede a Montefalco (Perugia), ha acquisito il marchio di champagne Marie Clugny, basato nel villaggio di Cramant, nel cuore della Cote des Blancs, a nove chilometri da Epernay.

La famiglia Pambuffetti, come riporta il sito Pambianconews, grazie al team enologico di Scacciadiavoli, che in Italia si occupa della spumantizzazione del Sagrantino, si dedicherà quindi a una produzione numerata e limitata di quattro referenze della tipica bollicina francese: Tradition Brut, Blanc de Blancs Brut, Blanc de Blancs Zero Dosage e Blanc de Noirs Brut.

Questa famiglia si accoda quindi ad altri produttori italiani che hanno deciso di andare Oltralpe per produrre champagne. Tra questi si ricordano, per esempio, l’imprenditore piemontese Alberto Massucco, Enrico Baldin con il progetto Encry e Hausbrandt con il brand Martin Orsyn, per citarne alcuni.