Voglia d'estate, tra superfood e tradizione gli sciroppi d'Oriente Fabbri 1905

Gran caldo alle porte, aumenta la voglia di dissetarsi. E’ per questo motivo che Fabbri 1905 propone una nuova gamma di sciroppi composta dalla triade “Tè Matcha e Frutti Rossi”, “Arancia e Curcuma”, “Lime, Limone e Zenzero”. La nuova linea nasce dall’incontro tra ingredienti tipici della nostra tradizione e “super food” come matcha, curcuma e zenzero che dall’Oriente hanno ormai conquistato anche noi Italiani per la capacità di sorprendere con sapori, profumi e atmosfere lontani e il plus di attenzione al benessere che offrono.

Spezie e ingredienti nobili e dal gusto ricercato entrano nella ricetta di queste novità create dall’azienda italiana leader nella produzione di sciroppi (ne vantano una gamma che supera i trenta gusti) e da sempre scelti per “colorare” i più dissetanti drink estivi, per preparare ghiaccioli casalinghi e granite o creare divertenti cocktail analcolici per le serate in terrazza.

I tre nuovi sciroppi aprono però ad interpretazioni ancora più creative: si chiamano Orient Express e Matcha & Tonic, i moktail analcolici a cui si aggiungono cocktail a bassa gradazione alcolica come il Matcha Spritz, ma anche idee per personalizzare snack dolci come le barrette Gingerlime o vere e proprie torte home made come il cheesecake al Lime che non richiede cottura.

Con l’arrivo della bella stagione gli sciroppi speziati Fabbri 1905, concentrati di gusto e benessere dal sapore inedito, diventeranno così gli “ingredienti segreti” per mille diversi modi di gustare la freschezza.