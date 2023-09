Xylella Fastidiosa, il batterio che ha decimato gli olivi diventa un fumetto

Xylella Fastidiosa, l'Efsa ha realizzato un fumetto per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del batterio che ha devastato gli ulivi nel Salento

La Xylella Fastidiosa è stata una vera calamità per la Puglia e sebbene oggi il problema sembra essere meno pressante non si può dire che sia stato superato. L'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha realizzato il fumetto "X La fastidiosa, temibile killer" per sensibilizzare l'opinione pubblica, e in particolare i minori, sul virus che da una decina di anni sta uccidendo gli ulivi del Salento.

L'obiettivo di questo progetto è quello di promuovere l'elaborazione di nuove strategie e la ricerca scientifica per proteggere la salute delle piante e favorire una cooperazione a tutti i livelli che coinvolga anche i cittadini, che ad esempio devono fare attenzione agli olivi non certificati.

Xylella Fastidiosa, il punto sulla situazione

Il 20 agosto a Lione oltre 200 specialisti di Xylella si sono riuniti alla IVa conferenza europea dedicata al tema per discutere dei passi avanti per la lotta al batterio. In particolare si è discusso degli aggiornamenti sulle condizioni delle epidemie di Xylella del mandorlo, uva e olivo nei Paesi Ue e delle ultime ricerche sugli insetti vettori e degli strumenti per la prevenzione.