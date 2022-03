Francia, Macron ufficializza la candidatura: "Per difendere i nostri valori"

Emmanuel Macron ufficializza la ricandidatura alle presidenziali 2022

"La sfida è costruire la Francia dei nostri figli, non rivangare la Francia della nostra infanzia. Per questo chiedo la vostra fiducia per un nuovo mandato di Presidente della Repubblica" scrive il Presidente uscente. "Negli ultimi cinque anni abbiamo affrontato molte prove insieme. Terrorismo, pandemia, ritorno alla violenza, guerra in Europa: raramente la Francia si è trovata di fronte a un tale accumulo di crisi. Abbiamo affrontato questi momenti con dignità e fratellanza", scrive ancora Macron.

"Abbiamo tenuto duro - sottolinea - senza mai rinunciare all'azione. Grazie alle riforme varate, la nostra industria ha ricreato per la prima volta posti di lavoro e la disoccupazione ha raggiunto il livello più basso da quindici anni. Grazie al lavoro di tutti, abbiamo potuto investire nei nostri ospedali e nella nostra ricerca, rafforzare i nostri eserciti, reclutare agenti di polizia, gendarmi, magistrati e insegnanti, ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, continuare a modernizzare la nostra agricoltura. Grazie ai nostri sforzi, prima della pandemia, siamo stati capaci di ridurre i nostri disavanzi e, per tutto il quinquennio, abbiamo abbassato le tasse in un modo senza precedenti. Tutto questo ci ha permesso di essere credibili e di convincere i nostri principali vicini a iniziare a costruire un'Europa potente, capace di difendersi e di influenzare il corso della storia".

Leggi anche: