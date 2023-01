Gabriele Gianni l’imprenditore digitale che rivoluziona il mondo ecommerce

Il trend dell’e commerce continua a crescere a livello nazionale e internazionale, anche nel periodo post pandemico e dopo un vero e proprio boom, è arrivato il consolidamento.

Un esempio di successo nel settore, ad opera di un giovanissimo imprenditore è la Gianni Consulting, tra le migliori agenzie di marketing on line specializzata in e commerce, che spazia dalle campagne pubblicitarie, ai social, alla struttura del marketing on line, grazie a esperti professionisti interni. Nata nel 2019 e già ben posizionata a livello professionale, oggi è una realtà di un unico socio, che lavora da quando aveva 18 anni e oggi resta un giovane imprenditore di 22 anni che ha iniziato l’attività quando era in quinta superiore e poi ha creato la sua agenzia e l’e commerce.

“Sono tantissime le opportunità del settore”-sottolinea Gianni Gabriele, fondatore della Gianni Consulting-“ ma io sono rimasto sempre nell’e commerce. Oggi ho un nuovo sito e nuove pagine social, mi sono staccato dal mio socio, con il quale sono rimasto in ottimi rapporti .È dal 2019 che la Gianni consulting porta risultati concreti a E-commerce presenti su tutto il territorio nazionale.Ciò che ci ha contraddistinto dall’inizio è stato il nostro approccio meticoloso e concreto.Avendo maturato esperienza prima con i nostri E-commerce, e successivamente quelli dei clientela abbiamo collezionato mese dopo mese cifre record, raggiungendo nel 2022 la cifra tonda di 5 milioni di euro investiti in ads.

Che aspetto hanno gli e commerce di successo?

“Sono quelli che hanno un buon ritorno sull’investimento, che cerchiamo di tenere sopra il 4 per i nostri clienti”-dice Gianni Gabriele

Quale è la tua filosofia professionale e di vita?

“Da soli si va veloci, insieme si va lontano.

Un nostro punto di forza è di avere un team di professionisti in questo settore che da anni si occupa e si è specializzato solo in E-Commerce.

Questo ci porta ad essere più qualificati (di chi si occupa genericamente di aziende) per portare risultati”.

L’ingrediente per il successo?

“Il costante aggiornamento. Ci siamo sempre formati e continueremo a farlo per conoscere le policy e le piattaforme che utilizziamo e per portare i risultati massimali ai clienti con cui lavoriamo. L’eccellenza, del resto, è un’abitudine da ripetere nel tempo”.

Quali risultati chiedono i clienti oggi?

“ Chiedono risultati concreti; ci sono tante agenzie che ti aumentano like, o followers, ma non fanno aumentare il fatturato. Noi ci concentriamo oggi proprio su questo aspetto, aumento vendita, mentre aumento di like o followers è una pura conseguenza, ma con questi ultimi non si pagano le bollette o i conti!”

Cosa è cambiato negli ultimi anni?

“Negli ultimi anni è aumentata molto la concorrenza, come il costo del traffico, perché più competitors ci sono sul mercato che fanno marketing on line e pubblicità sponsorizzate sui social e google, più aumenta il costo. Al giorno d’oggi, a differenza di alcuni anni fa, bisogna essere affiancati da un team di esperti se si vuole lanciare un commercio on line e o staff deve conoscere bene i meccanismi del settore, sa come muoversi, perché oggi lanciare una pubblicità a caso senza sapere cio’ che si fa non fa ottenere alcun risultato.

Quindi nel 2023 la cosa basilare è essere affiancati da una agenzia di comunicazione che sa fare il suo mestiere.

IG: https://instagram.com/gianniconsulting_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088909605144