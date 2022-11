Gianfranco Vissani una cena stellata a Villa Terzaghi

Dopo il successo dell’ultimo incontro gastronomico che ha visto protagonista il Maestro della brace Errico Recanati (una stella Michelin), Villa Terzaghi ha stupito i suoi ospiti con una nuova cena stellata.Questa volta è stato Gianfranco Vissani, pluripremiato chef, nonché gastronomo, noto volto televisivo, scrittore e Ambassador del Cook and Chef Institute, ad infiammare la cucina del ristorante didattico di Robecco sul Naviglio.Durante la serata Social Table con vari ospiti selezionati sabato 19 novembre l’esuberante Chef del ristorante da una stella Michelin “Casa Vissani”, ha proposto un menù esclusivo in cui ingredienti territoriali si uniscono ai sapori esotici accompagnati da vini selezionati per singola portata.La cena con lo chef Gianfranco Vissani è solo una fra le esclusive esperienze gastronomiche in Villa Terzaghi...scopri tutti gli special events e i percorsi gourmet che hanno pensato per te!

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna