Richard Branson...Basta con questo cavo di rame

Virgin Fibra ora atterra in Italia con lo slogan Basta con questo cavo di rame questa mattina al teatro Gerolamo di Milano Richard Branson fondatore del Virgin Group con Tom Mockridge CEO di Virgin Fibra hanno presentatola nuova tecnologia Ftth fibre to the home di Open Fiber il nuovo operatore internet di rete del gruppo Virgin garantirà connessioni internet più veloci e affidabili con minor impatto ambientale e a costi bassi ,Virgin Fibra per questa operazione ha investito circa 25 milioni per un nuovo cambiamento tecnologico trasformando per sempre le nostre esistenze del nostro pianeta con un'informazione senza frontiere.

Servizio realizzato da Nick Zonna