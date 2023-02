ERMANNO SCERVINO il fascino femminile per l'autunno inverno 2023-2024

"In abiti eleganti o in déshabillé, era la donna più affascinante e bella di tutte. Aveva carisma, e il suo corpo,così voluttuoso, impareggiabile."Ricordando queste parole pronunciate da una costumista di Cinecittà ancora affascinata dalla bellezza,eleganza, raffinatezza e femminilità consapevole della leggendaria Ava Gardner, Ermanno Scervinocostruisce il suo guardaroba per l'autunno/inverno 2023-2024.La collezione muove dalla rivoluzione radicale ad opera dell'attrice Hollywoodiana sulla percezione delcorpo femminile. Emancipata, assertiva, consapevole e determinata a vivere la propria femminilità conslancio, capace di abbracciare il proprio lato maschile senza tradire la propria femminilità.Mettendo a frutto il savoir faire del proprio atelier e la maestria sartoriale che lo contraddistingue, ErmannoScervino scolpisce gli abiti alla ricerca della silhouette perfetta per ogni corpo, prendendo ispirazionedall'iconografia di Ava Gardner con un piglio contemporaneo.L'intimo diventa codice focale della collezione, una celebrazione di sensualità sussurrata ed intimità.Il reggiseno a proiettile reso famoso dall'attrice torna di moda sulla passerella di Ermanno Scervinodurante Milano Moda Donna.La maestria della maison è imprescindibile per la realizzazione di micro abiti senza spalline in double dilana, pizzo e raso che rivelano i segreti della costruzione sartoriale della brassière, morbida e confortevole,strutturata e donante, necessaria per esaltare le forme del corpo femminile, glorioso e celebrato.La sensualità si esprime nei contrasti sottili, nella palette cromatica ardita che associa grigio piombo,burro e cipria a verde lime, rosso rubino e color denim, nonché nella dicotomia tra maschile e femminile,forza e delicatezza.Lunghi cappotti dalle spalle generose si accompagnano a micro abiti in pizzo; trench in morbida pelle sonoabbinati a short femminili, mentre parka oversize con cappuccio foderati in lana da approvvigionamentoresponsabile e tessuta per offrire un effetto montone si accostano ad abiti sottoveste in grigio tortora.I montoni di stagione, corti o lunghi, sono arricchiti da ricami in filo di lana, mentre il pizzo tessuto iconadello stilista - è protagonista di abiti in trasparenza, rivelatori e immacolati.Camicie maschili in raso rosso rubino si indossano aperte per esaltare la sensualità, abbinate a pantalonifluidi in paillettes color lime, mentre tailleur in velluto sono sovrastampati per un effetto di corrosione delcolore.La collezione celebra bellezza, eleganza, raffinatezza e amore per le donne, la vera essenza della cifrastilistica di Ermanno Scervino.

Servizio realizzato da Nick Zonna