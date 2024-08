Pd e 5 Stelle volano gli stracci: a Roma Roberto Gualtieri flirta con FdI e poi ringrazia Calenda e Renzi

Travolti da uni insolito destino nella città rovente d'agosto: al Comune di Roma la maggioranza di sinistra che sostiene il sindaco Gualtieri ha tutti i connotati di un campo larghissimo: il Pd nelle notti insonni flirta con Italia Viva di Matteo Renzi e strizza l'occhio ad Azione di Carlo Calenda. E FdI sonnecchia.

Sembrano prove tecniche della campagna elettorale che si aprirà dopo il Giubileo con una differenza: il campo larghissimo è così largo che per due lunghissimi anni i Fratelli d'Italia non si sono mai permessi di “disturbare il manovratore”.

L'opposizione di FdI al ritmo della camomilla

In omaggio a Lina Wertmuller e al suo capolavoro del 1970, la politica romana è uno “scontro camomilla”, figlio di quella Pax Giubilare già evocata e narrata sulle pagine di affaritaliani.it che ha visto il suo culmine nella manovra di assestamento del bilancio comunale, quel documento contabile che rimette in ordine i conti di Roma Capitale mettendo insieme, previsione, spesa corrente, investimenti e che trasforma i pochi soldi che sono sopravvissuti ai tagli di Governo in prebende per i Municipi e qualche spesuccia (vedi Scuola e Sociale) sottodimensionata dal previsionale.

FdI batta un colpo

E chi lo ha votato? Sorpresa: ovvio il Pd e il blocco elettorale di Gualtieri, mentre Italia Viva e Calenda si sono astenuti. Seconda sorpresa: i Fratelli d'Italia, cioè la più numerosa opposizione al sindaco ha votato contro ma dopo due anni dove è prevalso più il bon ton che la storica dialettica tra destra e sinistra. Nulla di nulla, pur di seguire la linea della Pax Giubilare.

De Santis, Civica Raggi, l'unico fuori dal coro

Fuori dal coro è rimasto il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi che in consiglio comunale ha enunciato il mega inciucio politico partendo proprio da Fratelli d'Italia: “E' vero che siamo davanti a questo Centrodestra – ha tuonato nel suo intervento rivolto al sindaco - ma pezzi consistenti della sua maggioranza sono andati a braccetto con questo centrodestra”.

Il sindaco strizza l'occhio alle opposizioni

E poi ha servito la polpetta avvelenata: “Tra i molti atti, ordini del giorno ed emendamenti, la maggioranza ha approvato più atti del centrodestra che delle opposizioni”.