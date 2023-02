Brave Ragazze 2 new entry Marisa Laurito

Quelle Brave Ragazze 2 dal 19 febbraio su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW sei episodi con Mara Maionchi, Sandra Milo,new entry Marisa Laurito. Il viaggio delle tre grandi protagoniste inizia da Montecarlo, dove incontreranno la gente locale con le loro tradizioni ei costumi monegaschi per continuare il viaggio in altre località del sud della Francia. Sarà uno spettacolo pieno di sorprese con tre donne che hanno fatto la storia della musica e dello spettacolo italiano.

Servizio realizzato da Nick Zonna