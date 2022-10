Coppa del Mondo del Panettone per la prima volta in Italia a Milano

Coppa del Mondo del Panettone l'evento per la prima volta in Italia che si terrà a Milano dal 4 al 6 Novembre al Palazzo delle Stelline è stato presentato presso Regione Lombardia con Fabio Rolfi assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi,il maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti organizzatore e ideatore dell'evento,Carlo Cracco per Associazione Maestro Martino.Il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nato per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale, questo contest dal sapore sempre più internazionale giunge per la prima volta a Milano per celebrare la sua Finalissima proprio nella patria del panettone.Dopo un anno di selezioni nazionali nei diversi stati, per l’edizione 2022 sono arrivati in finale 24 pasticceri per la categoria Panettone Tradizionale e 18 per la categoria Panettone al Cioccolato. I finalisti arrivano da Europa, Asia, America Latina e Stati Uniti ma anche Australia e, per la prima volta, dall’Africa, dimostrando l’appealing sempre più internazionale di questo progetto. Ben cinque le donne concorrenti: Vanna Scattolin di Madamadorè (Italia), Tatiana Coluccio di Old Europa Bakery (Australia) e Andreide Borba di Santa Coina (Portogallo) per la categoria Panettone Tradizionale; Beatrice Volta della Pasticceria Come una volta (Italia) e Séverine Coulson di Secrets Gourmands (Francia) per la categoria Panettone al cioccolato. Due i concorrenti per il Sud America: Brunno Malheiros e Jozé Nilson, che hanno passato le selezioni organizzate dalla Levain Bakery School di Rogerio Shimura a San Paolo. Quattro i finalisti svizzeri passati alle selezioni svolte presso la sede di Richemont Swiss di Lucerna e organizzate dalla Società Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino (SMPPC) in collaborazione con la Scuola Professionale Richemont: Luca Poncini, Roberto Gatti di Artebianca Sagl e Stefano Gobbi di LE 1955, per la categoria Panettone tradizionale; Davide Steffenini della Pasticceria Gant per la categoria Panettone al cioccolato. Dalla Spagna concorre Yann Duytsche di Dolç par Yann Duytschee per la categoria panettone tradizionale e Ton Cortes della Cloudstreet Bakery di Barcellona e Rafa Aguilera della Pastisseria Cal Jan per la categoria Panettone al cioccolato.Parlano francese i panettoni di Thomas Teffri-Chambelland, Raphaël Jubert di Le Pain de Saint Hugon e Frank Collas di Le Four à Bois per il panettone tradizionale e Cédric Alibert di Antoinette Pain et Brioche per il cioccolato che hanno superato le selezioni del Championnat de France du Panettone.Dagli Stati Uniti d'America arriveranno a Milano in gara per il panettone tradizionale Jaime Martines di Cosetta's nel Minnesota e Garri Rulli di Emporio Rulli in California. I maestri pasticceri hanno passato le selezioni presso The Institute of Culinary Education di New York City. Per il primo anno partecipa il Belgio con Samuel Bellini e la Romania con Claudio Perrando. Il continente africano è rappresentato dall'Algeria con Ahmed Nezzar della pasticceria Panettone toute l'année.L'Asia concorre con il panettone dal Giappone di Shinichiro Kojima di Boulangerie Grand Homm.Questa sarà anche l’occasione per presentare il Panettone Academy Award, l’unico concorso internazionale biennale esclusivamente dedicato alle scuole e accademie di tutto il mondo, finalizzato a promuovere il panettone a livello internazionale attraverso le generazioni future di cuochi e pasticceri.

Servizio realizzato da Nick Zonna