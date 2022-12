Liberi di Sognare il nuovo spettacolo I Legnanesi

Presentato lo spettacolo tutto nuovo per tornare al Teatro Repower dal 30 dicembre 2022 al 19 febbraio 2023,con un appuntamento speciale San Silvestro; uno spettacolo tutto nuovo per riabbracciare ancorauna volta le decine di migliaia di spettatori che aspettano di anno in anno I LEGNANESI pertrascorrere due ore spensierate, "liberi di sognare" con la famiglia Colombo: AntonioProvasio/Teresa, Enrico Dalceri/Mabilia e il nuovo ingresso italo Giglioli/Giovanni, che raccoglie il testimone da Lorenzo Cordara.I LEGNANESI ringraziano Lorenzo per aver fatto parte di questa famiglia teatrale (e non solo)e peraver contribuito a portare avanti la tradizione durante questi meravigliosi anni, augurandogli tuttoil meglio per la sua carriera artistica e i suoi progetti futuri.Cappello E baffi d'ordinanza, nel ruolo del marito della Teresa troveremo cosi Giglioli, classe 1957,che porterà sul palcoscenico, oltre al rispetto della tradizione, una pluriennale esperienza comeattore e cabarettista dalla spiccata verve comica (da Vivere a Mai Dire Gol) il cui fil rouge, propriocome il Giuàn, è il rapporto con le donne di casa, una moglie "ingombrante" e una figlia che lo fadisperare con una serie di fidanzati sbagliati.Qualcuno cantava che i sogni son desideri di felicità ed è proprio così, tutti prima o poi nella vitasogniamo di realizzare qualcosa che ci renda felici. Ne sa qualcosa Mabilia, che da sempre desideraavere al suo fianco un uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa volta, però, affinché ilsogno si realizzi occorrerà l'aiuto dei genitori Teresa e Giovanni!La nuova storia della Famiglia Colombo prende il via nel cortile, dove Mabilia irrompe con unelegantissimo completo da padel è sempre al passo con le tendenze del momento!-reduce da unapartita insieme a Carmela e dà il via a una serie di esilaranti equivoci e reazioni a catena, tratradizione e novità del mondo di oggi, grazie al nuovo testo scritto da Provasio insieme a Mitia DelBrocco.Finalmente la fortuna entra nella vita della famiglia Colombo attraverso l'incontro con il figlio diuna delle famiglie più potenti d'ltalia (interpretato da Maicol Trotta). Mabilia è a un passo dallarealizzazione del sogno della sua vita, basterà solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che nonsono mai stati: ricchi e potenti! Sarà fingendosi imprenditori di fama e successo che la famigliaColombo potrà conoscere i futuri consuoceri in una location inusuale e sorprendente come unostadio di calcio. Sulle note di "Un amore cosi grande", i colori calcistici del cuore nerazzurri di papàGiovanni si scontrano così, costretto per amore della figlia Mabilia, con quelli antagonisti bianconeridella famiglia dei potenziali consuoceri.Ed è proprio in questa cornice che le due famiglie dovranno trovare un accordo: o realizzare i sognimonetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell'altra, oppure deludere i sogni economici di unaper accrescere la dignità ed il rispetto dell'altra. Scendere a compromessi pur dí conquistare ilprincipe azzurro, o apprezzare, giorno dopo giorno, una meno appariscente ma più vera e solidaricchezza interiore come quella del Giovanni? Ed è qui che la Teresa di PrOvasio metterà da parte perun momento battute e schermaglie quotidiane e si lascerà andare a ricordi romantici del lorofidanzamento.Cosa decideranno? Lo scoprirete in teatro assistendo al nuovissimo e scoppiettante spettacolo de lLEGNANESI: c'è tanta voglia di ridere e sognare, di trascorrere due ore spensierate insieme allaFamiglia Colombo, agli altri personaggi del cortile e agli sfavillanti boys in forma smagliante (guidatidalla coreografa Valentina Bordi) e lasciarsi trasportare dai sontuosi, coloratissimi e coinvolgentiquadri della Rivista all'Italiana, con Mabilia unica tra le soubrette del Gran Varietà, in un tripudio distelle, paillettes, fiori e con l'ispirazione a Van Gogh per il gran finale del primo tempo; Enrico Dalceriè infatti protagonista in quadruplice veste, sul palcoscenico ma anche dietro le quinte comescenografo, costumista e realizzatore delle parti musicali. I LEGNANESI, ancora una volta, vistupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione, ricordando agli spettatori che "isogni se ne fregano del tempo, restano al mare anche quando piove" e sognare non costa niente, fa vivere meglio!

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna