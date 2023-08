Locarno Film Festival i palmarès 2023

Dopo undici giorni all’insegna del piacere del grande schermo si è conclusa la 76esima edizione del Locarno Film Festival, culminata con l’annuncio del palmarès e la vittoria del Pardo d’oro di Mantagheye bohrani (Critical Zone) di Ali Ahmadzadeh. Il Prix du Public UBS è stato assegnato a The Old Oak di Ken Loach e il Variety Piazza Grande Award a Čuvari formule (Guardians of the Formula) di Dragan Bjelogrlić. I numeri registrati nelle sale e in Piazza Grande illustrano il successo di una proposta cinematografica che ha avvicinato alcuni dei nomi di maggior rilievo del cinema d’autore a talenti emergenti e indipendenti, intrecciando generi e forme molto diverse. Sono 146’930 gli spettatori totali delle proiezioni proposte (86’530 nelle sale e 60’400 in Piazza Grande), con un incremento del 14.3% rispetto al 2022. Per quanto riguarda i professionisti del settore, cresciuti del 31%, gli accreditati, inclusi quelli online: sono stati 4’639, di cui 1’530 rappresentanti dell’industria cinematografica e 783 giornalisti e fotografi. Le attività educative hanno anche contribuito ad accrescere la presenza di giovani e giovanissimi: in totale, hanno preso parte alle iniziative di Locarno Academy, BaseCamp, Locarno Kids e Atelier du Futur oltre un migliaio di ragazzi e bambini. Molta cura è stata riposta inoltre nel fare della Rotonda by la Mobiliare uno spazio di aggregazione contiguo al Festival, con un programma musicale e artistico che ha attirato 105’000 visitatori, segnando un +62% rispetto all’edizione passata. Il presidente uscente Marco Solari ha commentato così la sua ultima edizione: “Il mio obiettivo prima di lasciare questo incarico era quello di assicurarmi che il Festival avesse la forza per posizionarsi, e porre la Svizzera, tra le maggiori realtà culturali a livello globale. I risultati ottenuti con questa 76esima edizione, frutto di un enorme lavoro di squadra, confermano che Locarno è una realtà sempre più strategica per l’industria del cinema, e questo non potrà che portare benefici al territorio locale e nazionale.” Il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha dichiarato: “Un’edizione nel segno dell’amore per il cinema che ha conquistato il pubblico e rilanciato – ancora una volta – la centralità del Locarno Film Festival. Il palmarès è il segno di un cinema vivo e inquieto, in grado di cogliere le complessità del presente e ingaggiare con il pubblico un dialogo forte e motivato. I numeri di questa edizione sono lo specchio fedele di un lavoro lungo un anno che ha condotto al successo entusiasmante di Locarno76.Il Managing Director Raphaël Brunschwig ha invece tracciato il bilancio dell’edizione: “Con gratitudine nei confronti di chi ha reso possibile il successo di quest’edizione pubblico, partner, stampa, professionisti presenti a Locarno e fornitori – insieme alla squadra del Festival siamo pronti ad affrontare un nuovo capitolo della straordinaria storia del Locarno Film Festival”.

Locarno Pro, un appuntamento sempre più decisivo per l’industria del cinema Ha segnato un eccezionale incremento di presenze anche Locarno Pro, la piattaforma internazionale che mette in contatto i professionisti del cinema di tutto il mondo: complessivamente un aumento di oltre il 10%, con 1'530 professionisti, di cui 1'460 in presenza e 70 online. Dal 3 al 9 agosto si sono trovate a Locarno personalità provenienti da circa 100 paesi, per partecipare a oltre 1’000 iniziative, tra cui un illuminante incontro con il produttore Ted Hope al think tank interdisciplinare StepIn, poi ripreso dai principali trades del settore a livello globale. Questo successo in termini di presenze e di riconoscimento della qualità della proposta mostra la centralità di Locarno nella vita culturale svizzera e internazionale: la miglior premessa per poter affrontare i prossimi passi con il nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto da Maja Hoffmann. Servizio realizzato da Nick Zonna

Concorso internazionale Pardo d’oro, Grand Prize of the Festival of the City of Locarno to the best filmMANTAGHEYE BOHRANI (CRITICAL ZONE) by Ali Ahmadzadeh, Iran/GermanySpecial Jury Prize of the Cities of Ascona and LosoneNU AȘTEPTA PREA MULT DE LA SFÂRȘITUL LUMII (DO NOT EXPECT TOO MUCH FROM THE END OF THE WORLD) by Radu Jude, Romania/Luxembourg/France/CroatiaPardo for Best Direction of the City and Region of Locarno Maryna Vroda for STEPNE, Ukraine/Germany/Poland/SlovakiaPardo for Best Performance Dimitra Vlagopoulou for ANIMAL by Sofia Exarchou, Greece/Austria/Romania/Cyprus/BulgariaPardo for Best Performance Renée Soutendijk for SWEET DREAMS by Ena Sendijarević, Netherlands/Sweden/Indonesia/ReunionSpecial Mention NUIT OBSCURE - AU REVOIR ICI, N'IMPORTE OÙ by Sylvain George, France/SwitzerlandConcorso Cineasti del presente Pardo d’oro Concorso Cineasti del presente to the best film HAO JIU BU JIAN (DREAMING & DYING) by Nelson Yeo, Singapore/IndonesiaBest Emerging Director Award of the City and Region of Locarno Katharina Huber for EIN SCHÖNER ORT, GermanySpecial Jury Prize CINÉ+ CAMPING DU LAC by Éléonore Saintagnan, Belgium/FrancePardo for Best Performance Clara Schwinning for EIN SCHÖNER ORT by Katharina Huber, GermanyPardo for Best Performance Isold Halldórudóttir and Stavros Zafeiris for TOUCHED by Claudia Rorarius, GermanySpecial Mentions EKSKURZIJA (EXCURSION) by Una Gunjak, Bosnia-Herzegovina/Croatia/Serbia/France/Norway/Qatar NEGU HURBILAK by Colectivo Negu, SpainFirst FeatureSwatch First Feature Award HAO JIU BU JIAN (DREAMING & DYING) by Nelson Yeo, Singapore/IndonesiaPardi di domaniConcorso Corti d’autorePardino d’oro Swiss Life for the Best Auteur Short Film THE PASSING by Ivete Lucas, Patrick Bresnan, USASpecial Mention and Short Film candidate of the Locarno Film Festival for the European Film Awards BEEN THERE by Corina Schwingruber Ilić, SwitzerlandConcorso internazionalePardino d’oro SRG SSR for the Best International Short FilmEN UNDERSØGELSE AF EMPATI (A STUDY OF EMPATHY) by Hilke Rönnfeldt, Denmark/GermanyPardino d’argento SRG SSR for the International Competition DU BIST SO WUNDERBAR by Leandro Goddinho, Paulo Menezes, Germany/BrazilPardi di domani Best Direction Award – BONALUMI Engineering Eric K. Boulianne for FAIRE UN ENFANT, CanadaMedien Patent Verwaltung AG Award NEGAHBAN (THE GUARD) by Amirhossein Shojaei, IranSpecial Mention THE LOVERS by Carolina Sandvik, Sweden Concorso nazionalePardino d’oro Swiss Life for the Best Swiss Short Film LETZTE NACHT by Lea Bloch, SwitzerlandPardino d’argento Swiss Life for the National Competition NIGHT SHIFT by Kayije Kagame, Hugo Radi, SwitzerlandBest Swiss Newcomer Award LETZTE NACHT by Lea Bloch, Switzerland Pardo Verde RicolaČUVARI FORMULE (GUARDIANS OF THE FORMULA) by Dragan Bjelogrlić, Serbia/Slovenia/Montenegro/ North MacedoniaSpecial Mentions PROCIDA, film made by the participants of Procida Film Atelier, Italy VALLEY PRIDE by Lukas Marxt, Austria/Germany

