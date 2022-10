MAX VADUKUL The Witness, Climate Change per Milano

Giovanni Bozzetti, vicepresidente nazionale vicariò di Confindustria Cisambiente e presidente del Gruppo Greenthesis spa ha organizzato una visita privata della straordinaria Mostra fotografica Witness di Max Vadukul, leggenda della fotografia di reportage in bianco e nero.Oltre 100 selezionati ospiti del mondo istituzionale, economico e dello spettacolo hanno ammirato alla Galleria Sozzani di Milano le opere fotografiche dell’artista che ha richiamato attraverso le sue immagini i temi della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico.Tra gli intervenuti oltre alla top model Ludmilla Voronkina, moglie di Bozzetti, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Daniela Ferolla, Vincenzo Novari, Edoardo Caovilla, Piero Cividini, Paolo Veronesi, Gerardo Bragiotti, Maurizio Dallocchio, l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, Massimiliano Finazzer Flory, Laura Morino Teso, Sandra Berton, Laura De Cicco La Russa, Ernesto Mauri, Carla Sozzani.Mostra fotografica Witness di Max sarà visibile al pubblico dal 18 settembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023con ingresso liberoLa mostra MAX VADUKUL The Witness, Climate Change rappresenta con un reportage di circa venti immagini in grande formato di Max Vadukul interamente dedicatoall'ambiente e agli effetti del cambiamento climatico. Vadukul ha documentato tra il 2018 e il 2020a Mumbai e altre metropoli indiane, alcune delle aree più inquinate del mondo con uno sguardoipnotico e stimolante, che dice la verità e pone domande.Max Vadukul ha ritratto negli anni alcune delle personalità piùconosciute del mondo, tra cui Madre Teresa, Donald Trump, Aretha Franklin e Kanye West.Sarà presente in mostra anche una selezione di celebri ritratti degli anni '80-'90 quali 22 PremiNobel, i Rolling Stones, lggy Pop & Anthony Bourdain, Julian Assange, Paul McCartney, MickJagger, Aretha Franklin, Brad Pitt e Leo Di Caprio.Lo stile caratteristico di Vadukul in bianco e nero, che combina una spontaneità dinamica contecniche raffinate, è ampiamente riconosciuto per la sua originalità e forza iconica. A lungo èstato fotoreporter per The New Yorker e attualmente collabora regolarmente con rivisteinternazionali quali 7T: The New York Times Magazine, Esquire, Vogue ltalia, France, India,China, Egoiste.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna