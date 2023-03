Pechino Express 2023 La via delle Indie

Pechino Express, alla sua seconda edizione targata Sky da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.Le coppie che compongono il cast dei concorrenti sono:Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppiade “Le Attiviste”, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, JoeBastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “GliIpocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, FedericaPellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “LeMediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria RosaPetolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.Vedrà le coppie di quest’anno esplorare territori fantastici, insidiosi e sorprendenti econoscere culture straordinarie ma lontane dalle proprie.L’itinerario di questa stagione si svilupperà – in dieci puntate – lungo “La via delle Indie”:la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà iconcorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, ilsecondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine indirezione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantasticoscenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei piùimportanti e visitati del continente asiatico.Un viaggio che per tutti sarà una continua scoperta, per gli occhi e per l’anima:l’esplorazione dei territori e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni localiobbligheranno tutti i viaggiatori di “Pechino Express” a vivere secondo lo stile di vita localee ad adattarsi a usanze impensabili, cosa che potrebbe far scoprire aspetti di sé impensabili.

Servizio realizzato da Nick Zonna