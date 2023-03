THE LAST OF US invade Milano

A Milano l’11 e il 12 marzo, in Fondazione Catella zona Gae Aulenti, si è svolta un’esperienza immersiva con l’escape room a tema che ricrea le atmosfere della serie,con un folto pubblico in coda che ha voluto provare queste sensazioni come raccontato nel reportage fotografico di Nick Zonna.I fan si sono immergersi nelle sue terrificanti atmosfere distopiche, NOW ha invitato tutti nel mondo post-apocalittico con un evento unico a Milano,fra terrificanti clickers, agenti della Fedra, sopravvissuti e i resti della civiltà che fu prima dell’epidemia che ha sconvolto il mondo raccontato nella serie, la Fondazione si è presentata in pieno stile The Last of Us, trasformandosi in un'enorme photo opportunity. L’edificio ha ospitato una Escape Room a tema, ricca di dettagli e degli elementi iconici del titolo. L'operazione è stata realizzata da Sky Creative Agency e prodotta da USUP. Social amplification di BCube. Scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In poche settimane ha conquistato la critica e il pubblico internazionale, candidandosi già a inizio anno a diventare una fra le serie più rilevanti del 2023. Con il gran finale di stagione alle porte l’ultimo episodio su Sky e NOW nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti da lunedì 13 marzo THE LAST OF US sarà per intero disponibile in streaming su NOW, dove i fan della serie tratta dal videogame di culto firmato Naughty Dog per le piattaforme PlayStation® potranno rivedere tutti i nove episodi o scoprirli per la prima volta.THE LAST OF US racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna per via di una epidemia da Cordyceps. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.Protagonisti della serie sono Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie,scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Servizio realizzato da Nick Zonna