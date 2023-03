Tutti parlano di Jamie il musical simbolo dell'inclusione

Tutti parlano di Jamie il musical, lo spettacolo che è sempre più il simbolo dell'inclusione e della valorizzazione della diversità, in scena al TEATRO NAZIONALE di MILANO fino al 26 marzo 2023Alla prima dello spettacolo hanno partecipato vari ospiti come documentato nel reportage fotografico del blue carpet di Nick Zonna con l'arrivo del cast con bus tipico inglese con esibizione esterna al teatro e l'arrivo di ospiti e drag queens.Dopo il clamoroso successo di pubblico e critica al Teatro Brancaccio a marzo 2022 Tutti Parlano di Jamie il musical, manifesto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività, è in tournée nei principali teatri italiani nella stagione 2022/2023. Edizione italiana del pluripremiato musical Everybody’s talking about Jamie è una storia di formazione moderna per una generazione alla ricerca della sua “vera” identità, che vuole affermare sé stessa al di là del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali. Una storia, come già avvenuto per Billy Elliot, che parte da un piccolo paese inglese per portare la sua rivoluzione “gentile” in giro per il mondo.Il protagonista che veste gli scintillanti panni di Jamie è interpretato da Giancarlo Commare, attore rivelazione delle ultime stagioni televisive e cinematografiche, dalla serie Skam Italia al film Maschile singolare, dal Paradiso delle Signore alla serie Sky Original Romulus 2 a quella di Rai1 Rinascere nel ruolo di Manuel Bortuzzo. Tra gli altri sottolineo anche Barbara Cola, cantante e interprete di svariati musical, con la sua voce potente interpreta il ruolo di Margaret New, la mamma di Jamie.

Servizio realizzato da Nick Zonna e Turconi Rosanna