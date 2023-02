UNA VOCE PER SAN MARINO 2023 presentato a Milano

E stata presentata a Milano l'evento UNA VOCE PER SAN MARINO con la partecipazione di Senhit e Jonathan Kashanian artisti e conduttori,Federico Pedini Amati segretario di Stato Turismo Repubblica San Marino,Alessandro Capicchioni capo delegazione International Relations at San Marino Radio and Television,Vittorio Costa Media Evolution modera Silvia Pelliccioni caporedattore canale San Marino RTV.Una voce per San Marino giunto alla seconda edizione, è il festival nato su iniziativa della Segreteria diStato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino in collaborazione conMedia Evolution Srl. e San Marino RTV, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino. La selezione èavvenuta in un'unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all'Eurovision Song Contest.Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tuttoall'insegna della qualità musicale e della capacità di Una Voce per San Marino di rappresentare untrampolino di lancio per gli artisti emergenti nel panorama musicale internazionale.Sono stati selezionati oltre 100 semifinalisti ma saranno solo 22 gli artisti che sisfideranno durante la finale.La giuria della fase semifinale è composta da:Al Bano presidente di giuria della finale.Mimmo Paganelli: produttore indipendente e consulente musicale. Direttore artistico della EMI. Christine Grimandi: performer internazionale coach, casting director.Emilio Munda: produttore, compositore e autore.Lia Fiorio coordinatrice responsabile di Radio San Marino.Senatore Cirenga cantautore, linguista, autore di canzoni e video blogger eurovisivo.La finale si svolgerà sabato 25 febbraio 2023 al Teatro Nuova Dogana di San Marino,sarà condotta da Jonathan Kashanian con Senhit sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 21 su San Marino RTV, sono disponibili su Viva Ticket. presidente di giuria della finale sarà Al Bano.Il vincitore parteciperà all'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool in Inghilterra.

Servizio realizzato da Nick Zonna