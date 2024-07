"Giorgia farai la fine di Benito": la scritta contro la premier in Trentino

"Farai la fine di Benito" si legge su un muro del paese di Castel Condino (Trentino). Il soggetto? La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

"Giorgia quando avrai finito farai la fine di Benito". È la scritta realizzata con della vernice rossa sullo sfondo bianco del muro del cimitero di Castel Condino, paese nella Valle del Chiese in Trentino. Il sindaco del comune trentino, Stefano Bagozzi, che è il dirigente di Fratelli d'Italia nella provincia di Trento, oltre a dare l'ordine di cancellare la scritta in tempi molto rapidi, ha annunciato che sarà sporta denuncia. Sul caso indagano le forze dell’ordine per risalire ai responsabili e autori di tale messaggio.