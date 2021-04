Giovanni Tarantino, l’imprenditore che salva i ragazzi dalla strada

Parola d'ordine: business, ma con il cuore. Credendo in un progetto. E, così, Giovanni Tarantino - napoletano doc di 37 anni - sta portando avanti una vera e propria mission salvando dalla strada decine e decine di ragazzi. Che sono diventati manager della sua azienda.

Il motto di Tarantino è unico: "Chi ci crede e osa alla fine crea”. La sua storia sembra la trama di un film o, a tratti, un romanzo con il lieto fine. Chi lo conosce bene dice: "E' una persona ambiziona, altruista. Determinata". E, infatti, guardando quello che ha creato nel tempo sembra impossibile dargli torto. Giusto qualche dato: nel 2020, anno difficilissimo per milioni di aziende italiane, apre 5 filiali ingaggiando oltre 100 collaboratori, assume 25 dipendenti e 50 manager. Del vecchio commercio porta a porta, che lo ha sicuramente formato, resta poco: Tarantino lo rivoluziona con ComparaTu, il suo gioellino che si espande ovunque con 2,5 milioni di utenti unici. In poco tempo diventa leader in Italia nella vendita diretta on line e offline.

Ma la good news è legata al fatto che Tarantino è riuscito a salvare dalla strada migliaia di ragazzi. La sua vita sembra, come dicevamo, la trama di un film. Giovanni vive la sua infanzia e adolescenza in modo umile affrontando tutti i sacrifici che la vita gli mette davanti. Ma l’ambizione vince su tutto ed inizia, sin da giovane, a scoprire il mondo del lavoro. Senza arrendersi. Poco dopo la maggiore età non sceglie come regalo, una volta conseguita la Maturità, la classica auto. Ma un biglietto aereo. Destinazione Stati Uniti: trascorre diversi mesi tra la California ed il Messico.



"Un’esperienza di vita fortissima”, racconta. Quando torna in Italia vuole lavorare creando qualcosa che lo renda felice. Grazie all’intraprendenza si dedica alla vendita “porta a porta”: diventa, sin da subito, una passione. Cresce professionalmente e in pochi anni crea la prima rete commerciale di alcune decine di persone, che poi aumenta sino a contare un centinaio di collaboratori.

Giovanni è vulcanico. Non si ferma. Non si accontenta mai. Vuole esplorare il mondo ed allora prepara i bagagli un’altra volta. Nuova avventura, nuova partenza: s’imbarca come Ufficiale della Marina Mercantile italiana e gira il mondo per diversi anni. Che sono stati altamente formativi. “Il mio carattere e la mia tenacia si sono plasmati su quelle navi per magi agitati e calmi, tra porti di ogni nazione dove sogni e speranze non smettevano mai di essere presenti nella mia mente”, dice Tarantino. Il suo chiodo fisso resta la passione per l’attività commerciale. Così, torna in Italia e riprende in mano il settore delle vendite.

In dieci anni, fino ad oggi, forma circa 60 mila persone scalando ogni classifica: la sua azienda si posiziona al vertice del mercato. E, sempre seguendo quell’ambizione che non lo abbandona mai, fonda il gruppo “Compara Tu” che in un anno – sicuramente tra i più difficili dal dopo guerra – registra un vero record e numeri da capogiro.

La storia continua. Prima della fine del 2020 si spinge oltre e lancia “Tu industrues FZO”, che ha sede negli Emirati Arabi. Lì trasferisce la propria residenza per esplorare un nuovo mondo ed aprire un ponte con l’Italia per altri investimenti.