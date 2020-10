Agricoltura e sostenibilità ambientale, la Girolomoni domani a TEDxCoriano

La filosofia di Gino Girolomoni, pioniere del biologico in Italia, e il suo impegno concreto volto a mettere in pratica un’agricoltura diversa, sostenibile e rispettosa per gli uomini e per l’ambiente, saranno protagonisti domani all’edizione 2020 del TEDxCoriano, in diretta streaming dall’Ecoarea di Cerasolo, in provincia di Rimini.

TED, acronimo di Technology Entertainment Design, nasce nel 1984 negli Stati Uniti, come una serie di conferenze gestite dall’organizzazione non profit Sapling Foundation. Nel corso degli anni si sono sviluppati in tutto il mondo i TEDx, conferenze organizzate in maniera indipendente ma su approvazione di TED.com. Ai temi tecnologici iniziali se ne sono aggiunti altri, che comprendono scienza, arte, politica, problemi globali, architettura, musica e altro ancora, con l’obiettivo di riflettere e sviluppare idee positive a beneficio di tutti.

A raccontare i valori che la cooperativa incarna fin dalla sua fondazione sarà il presidente, Giovanni Battista Girolomoni, che racconterà come la felice intuizione di un uomo- il padre Gino- ha di fatto cambiato non solo la storia di un territorio, ma ha rivoluzionato il concetto stesso di agricoltura. I relatori del TEDxCoriano si confronteranno infatti per identificare le soluzioni più efficaci e concrete nel rispondere a grandi questioni fondamentali e interconnesse: Energia, Trasporti, Materiali, Cibo.

“Negli anni Ottanta -commenta Giovanni Battista Girolomoni parlando dello sviluppo che grazie alla cooperativa hanno conosciuto i territori attorno a Isola del Piano- già sperimentavamo le energie rinnovabili e le pale eoliche e costruivamo magazzini in bio edilizia. Il nostro impegno era proteso anche a riportare la vita e un certo dinamismo sociale e imprenditoriale in quelle zone marginali del nostro paese che negli anni Sessanta avevano subito la fuga di massa dalle campagne”.

TEDxCoriano vuole stimolare pensieri, emozioni, azioni per un’evoluzione personale che diventi il motore dell’evoluzione collettiva. Il domani di tutti dipende da quante persone sapranno accogliere e mettere in pratica buone idee”.