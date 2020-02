Ambiente, Bezos lancia fondo per la Terra. 10 miliardi di dollari per il clima

Jeff Bezos, investe 10 miliardi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il fondatore e ceo di Amazon, ha annunciato sul suo account Instagram il lancio del 'Bezos Earth Fund'. Bezos ha spiegato di aver dotato personalmente il fondo di 10 miliardi di dollari "per iniziare" e che le prime sovvenzioni a ricercatori, attivisti e Ong verranno assegnate in estate. La decisione arriva 20 giorni dopo la richiesta da parte di 300 dipendenti di Amazon di maggiori sforzi sul clima da parte dell'azienda, criticando la sua politica ambientale. I dipendenti che aderiscono all'Amazon Employees for Climate Justice (Aecj), stanno spingendo il colosso dell'e-commerce a rivedere le proprie politiche ambientali. Le critiche riguardano il piano ambientale presentato il 19 settembre scorso da Bezos, che ha annunciato il raggiungimento delle emissioni zero di Amazon nel 2040. Secondo l'Aecj, la compagnia dovrebbe puntare alla neutralità carbonica nel 2030.